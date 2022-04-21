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"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21 квітня 2022, 21:22

У ЄС з'явилося розуміння потреби постачання важкої зброї для України, але ці закупівлі не будуть анонсуватися.

Шарль Мішель
Мішель пообіцяв важку зброю для України / Reuters

Президент Євроради Шарль Мішель зізнався в тому, що Євросоюз погодився закуповувати важку зброю для безкоштовної передачі Україні.

Шарль Мішель в інтерв'ю Європейській правді розповів, що принципову згоду ЄС на поставку зброї для України вдалося досягти ще в лютому, хоча на початку переговорів він не був упевнений в успіху.

"Я прекрасно пам'ятаю, як через два дні після початку війни президент Зеленський подзвонив мені і попросив координувати надання Україні зброї. Для ЄС це було дуже складне рішення, ми такого ще не робили. Але ми впоралися через кілька годин!", - зізнатися. він.

Президент Євроради очолює зустрічі глав держав та урядів Євросоюзу і відповідає за підготовку проектів рішень цього органу.

"За два місяці відтоді ми вже виділили (для безповоротних закупівель на потреби ЗСУ) 1,5 млрд євро через інструмент European Peace facility. І це - на додаток до підтримки від багатьох країн членів ЄС, що надходить на двосторонньому рівні. Але цієї допомоги недостатньо, ми і будемо робити ще більше", - визнав політик.

Він також повідомив, що у ЄС з'явилося розуміння потреби постачання важкої зброї для України, але ці закупівлі не будуть анонсуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборона на купівлю російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними. Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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Єврорада військова допомога військова агресія РФ Шарль Мішель
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