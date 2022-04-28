У США підтримали ленд-ліз для України: що очікувати

Україна, США / Фото Reuters

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-лізі для України, повідомляє пресслужба палати.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Після прийняття закону глава Білого дому повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для.

"Закон про ленд-лізу дозволяє значно прискорити поставки нам озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій", - написав Єрмак.

Що гарантує закон про ленд-лізу для України:

президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;

після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;

закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США;

Що таке ленд-ліз:

Державна програма Lend-Lease, за якою США постачали своїм союзникам у Другій світовій війні бойові припаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину. Основними клієнтами США стали країни Британської Співдружності націй і СРСР.

Концепція цієї програми давала президенту Сполучених Штатів повноваження допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для його країни.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що США готові надати Україні додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї.

читайте такожЛенд-ліз для України-що це і як він допоможе у війні з Росією

Читайте також: