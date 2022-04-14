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США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в Афганістан

14 квітня 2022, 08:24

П’ять таких повітряних суден Сполучені Штати уже раніше передали нашій державі.

Воздушные силы США
США передадуть Україні 11 вертольотів Мі-17, які збиралися відправити в Афганістан/ Повітряні сили США

Україна отримає від США 11 вертольотів Мі-17 у межах надання військової допомоги для протистояння Росії у війні.

При цьому нашій державі передадуть ті повітряні судна, які раніше планували переправити в Афганістан. Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Ці 11 Мі-17 призначалися для Афганістану. Вони надходять з наших запасів. Тепер ми направляємо їх Україні", – зазначив Кірбі.

При цьому він додав, що вертольоти не переганятимуть в Україну військові льотчики США.

Вертольоти Мі-17 – що про них відомо

Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні гелікоптери. Їх можна використовувати для десантування, виконання бойових і спеціальних завдань.

В салоні одночасно можуть перебувати понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом. Якщо використовувати вертоліт для перевезення вантажу, то можна помістити 4 000 кг вантажу в кабіні або не менше 3 000 кг на зовнішній підвісці.

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові розширити різновид озброєнь, який нададуть Україні для захисту від Росії у межах нового пакету військової допомоги. Так, у список готуються додати ще броньовані позашляховики Humvee і дрони. Американське Міноборони розглядає можливість надати Україні також інше важкого озброєння, проте щодо інших позицій остаточне рішення ще не прийняте. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на американських чиновників.

Також прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що американська держава має намір надати допомогу Києву у сфері безпеки у вигляді надання зброї, яку запросила українська влада. У США очікують, що бої між армією України і військами РФ на Донбасі можуть затягнутися надовго.

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