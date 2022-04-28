Війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон - США

Російські окупанти у Донецькій області не поміщали українців, які здалися, під варту, а стратили їх - США / Reuters

Сполучені Штати Америки отримали інформацію, згідно з якою війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон. У Вашингтоні стверджують, що відомості достовірні. Якщо це дійсно правда, тоді росіяни порушили основний принцип права війни, що передбачає заборону на довільну страту осіб, які капітулювали або отримали поранення. Про це заявила спеціальна посланниця Вашингтона з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак.

Як повідомляє The Hill, на засіданні Організації об'єднаних націй вона розповіла про те, що військова частина Росії в околицях Донецька не поміщала українців, які здалися, під варту, а стратила їх. Інформацію у Штатах вважають достовірною.

"Наразі у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не поміщала їх під варту", - сказала Шаак.

За її словами, якщо це правда, то Росія порушила принцип права війни, який забороняє добровільну страту осіб, які здалися.

"Якщо це правда, це було б порушенням основного принципу права війни: заборони на довільну страту цивільних осіб і комбатантів, які капітулювали, поранення або інші форми інвалідизації", - підкреслила Бет Ван Шаак.

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Злочини військ Росії у Бучі

Окупанти РФ у березні захопили місто Буча Київської області. Мер міста Анатолій Федорук 31 березня заявив, що сили оборони України звільнили Бучу від окупантів РФ.

Війська Росії під час відступу замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури і низку ділянок.

Армія РФ творила звірства у Бучі. Солдати ґвалтували і вбивали мирних українців. Під час захоплення росіянами міста були вбиті сотні цивільних осіб. Тіла людей лежали на вулицях. На багатьох з них були білі пов'язки. Деяких людей розстріляли зі зв'язаними руками. Серед убитих і закатованих жінки, діти і чоловіки.

У братській могилі у Бучі поховали 280 місцевих жителів. Мер Анатолій Федорук сказав, що деяким загиблим було по 14 років.

У Росії сказали, що вбивства мирних жителів нібито сталося після виведення російських військ з Київської області.

Однак супутникові знімки компанії Maxar Technologies продемонстрували, що тіла загиблих людей на вулицях Бучі стали з'являтися ще в середині березня, коли місто контролювали російські окупанти.

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