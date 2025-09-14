Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

Павло Лакійчук закликає використовувати час навчань для посилення оборони на півночі.

Українська розвідка слідкує за переміщенням російських військ

Коротко:

Спільні військові навчання Білорусі та Росії триватимуть 12–16 вересня

Україна поки має лише сили стримування на північному напрямку

У 2021 році Росія вже використовувала Білорусь для маневрів перед наступом

На території Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання, які триватимуть з 12 по 16 вересня 2025 року. Експерти вважають, що ці маневри можуть становити загрозу для сусідніх держав за певних умов.

"Під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу. Однак їм буде потрібен час, щоб сконцентрувати свої сили на необхідних позиціях", – зазначив у ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Він додав, що Україна має використати цей час для підготовки та посилення оборони на півночі країни.

"Там в України поки є лише сили стримування, які недостатні для зупинення ворога", – підкреслив Лакійчук.

Україна має посилювати оборону на півночі

За його словами, важливим є спостереження української розвідки за переміщеннями російських військ під час та після навчань. Експерт нагадав, що у 2021 році російські війська перебували на території Білорусі за схожим сценарієм.

"Тоді Володимира Путіна та його маріонеток питали, чому ці угрупування не виводять з районів навчань у пункти постійної дислокації. Сергій Шойгу обіцяв, що після відпочинку так і станеться, але це була брехня і ніхто нікуди не вирушав", – зазначив він.

Можливі наслідки для регіону

Якщо зараз історія повториться, це свідчитиме про підготовку Росії до наступу. Якщо ж війська повернуться до пунктів постійної дислокації у визначений термін – це буде позитивним сигналом. Лакійчук також зауважив, що інші непередбачувані сценарії можливі, зокрема, спроба Путіна скористатися навчаннями для зміщення Лукашенка та перехоплення управління у Білорусі.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Оцінка західних експертів

На російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", що розпочалися в Білорусі, лідери РФ і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко відпрацьовують можливі стратегії ведення війни із Заходом. Про це зазначає оглядач німецького видання Bild Юліан Репке.

За його словами, невелика кількість військових – 18 200 учасників, серед яких 5 500 росіян – не повинна вводити в оману. Репке підкреслює, що навіть такі масштаби навчань можуть сигналізувати про значну загрозу для західних держав.

Навчання Захід-2025 - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Крім того, на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

