Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

Руслан Іваненко
14 вересня 2025, 23:50
277
Павло Лакійчук закликає використовувати час навчань для посилення оборони на півночі.
Учения, Беларусь
Українська розвідка слідкує за переміщенням російських військ / Колаж: Главред, фото: Держприкордонслужба, скріншот

Коротко:

  • Спільні військові навчання Білорусі та Росії триватимуть 12–16 вересня
  • Україна поки має лише сили стримування на північному напрямку
  • У 2021 році Росія вже використовувала Білорусь для маневрів перед наступом

На території Білорусі стартували спільні з Росією військові навчання, які триватимуть з 12 по 16 вересня 2025 року. Експерти вважають, що ці маневри можуть становити загрозу для сусідніх держав за певних умов.

"Під приводом військових навчань росіяни можуть готуватись до наступу. Однак їм буде потрібен час, щоб сконцентрувати свої сили на необхідних позиціях", – зазначив у ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

відео дня

Він додав, що Україна має використати цей час для підготовки та посилення оборони на півночі країни.

"Там в України поки є лише сили стримування, які недостатні для зупинення ворога", – підкреслив Лакійчук.

Україна має посилювати оборону на півночі

За його словами, важливим є спостереження української розвідки за переміщеннями російських військ під час та після навчань. Експерт нагадав, що у 2021 році російські війська перебували на території Білорусі за схожим сценарієм.

"Тоді Володимира Путіна та його маріонеток питали, чому ці угрупування не виводять з районів навчань у пункти постійної дислокації. Сергій Шойгу обіцяв, що після відпочинку так і станеться, але це була брехня і ніхто нікуди не вирушав", – зазначив він.

Можливі наслідки для регіону

Якщо зараз історія повториться, це свідчитиме про підготовку Росії до наступу. Якщо ж війська повернуться до пунктів постійної дислокації у визначений термін – це буде позитивним сигналом. Лакійчук також зауважив, що інші непередбачувані сценарії можливі, зокрема, спроба Путіна скористатися навчаннями для зміщення Лукашенка та перехоплення управління у Білорусі.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Оцінка західних експертів

На російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", що розпочалися в Білорусі, лідери РФ і Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко відпрацьовують можливі стратегії ведення війни із Заходом. Про це зазначає оглядач німецького видання Bild Юліан Репке.

За його словами, невелика кількість військових – 18 200 учасників, серед яких 5 500 росіян – не повинна вводити в оману. Репке підкреслює, що навіть такі масштаби навчань можуть сигналізувати про значну загрозу для західних держав.

Навчання Захід-2025 - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Білорусі створено близько 14 нових загонів, що складаються з білоруських військових і "вагнерівців". Ці підрозділи можуть використовувати для підтримки російських військ.

Також білоруське командування повернуло підрозділи Збройних Сил на прикордонну територію з Україною, де вони перебували до вересня-жовтня 2024 року. Загальна чисельність перекинутих підрозділів - близько 1500 осіб. Однак наразі ці сили не становлять загрози для України.

Крім того, на російсько-білоруських навчаннях "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, диктатори РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України військові навчання Захід-2025
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

01:00Війна
Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:47Фронт
Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

23:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

Останні новини

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

23:47

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:45

Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

22:52

Правда про заправку: експерт розвінчав головний міф, у який вірять водії

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
22:33

"Давно настав час": соратник Трампа назвав умову нових санкцій проти РФ

22:26

"Ого, змінилася!": у Мережі обговорюють новий образ Христини Соловій

21:45

"Є хороші результати": Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті

21:21

Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

Реклама
21:13

Один на кордоні: Статкевич як символ білоруської незламностіПогляд

20:58

Удар по режиму Путіна у 500%: у США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції

20:50

Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

Реклама
17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

Реклама
12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

11:32

Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

11:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

10:54

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія Ротару
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти