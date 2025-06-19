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Чи відбудуться в РФ нові протести проти війни: Загородній назвав цікаву деталь

Марія Николишин
19 червня 2025, 15:17
66
Відомо, чому в Росії не оголошують мобілізацію.
Чи відбудуться в РФ нові протести проти війни: Загородній назвав цікаву деталь
Ставлення росіян до війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • У РФ зробили все, щоб уникнути протестів проти війни
  • Деякі російські жінки організували цілий бізнес на війні
  • Поки у Росії є гроші, Кремль діятиме через контрактників

В Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, щоб вони воювали. Через це бунти солдатських матерів та інші спроби протестів проти війни, які траплялися в деяких регіонах Росії, зараз абсолютно зійшли нанівець. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Російська влада врахувала уроки Першої чеченської війни, коли були комітети солдатських матерів, коли матері ще бігали і забирали своїх синів із частин, коли ще існувало незалежне телебачення, яке все це висвітлювало. А Друга чеченська війна пройшла вже за іншим сценарієм: влада притиснула всіх цих солдатських матерів, і зараз вони взагалі мовчать, у РФ зробили все, щоб усе це не існувало", - наголосив він.

відео дня

За його словами, Кремль придумав хитрість, про яку ми часто забуваємо.

"Наприклад, на Першу чеченську війну гнали строковиків, і мобілізація 18-річних пацанів була слизькою темою. У цю війну Росія використовує так званих контрактників. "Так званих" - тому що це можуть бути ті самі строковики, які підписали контракт. А в Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, щоб вони воювали: ти – найманець і це частина твоєї роботи", - зауважив експерт.

Він також додав, що деякі російські жінки організували цілий бізнес, побувавши за час війни чотири рази одруженими і відправляючи чоловіків воювати.

"Вони міркують так: "А чого він сидить удома, однаково ж або зіп'ється, або сяде у в'язницю. Нехай краще піде воювати: (помре, -ред), але хоч якісь гроші будуть". І, як не дивно, це стало способом розвитку багатьох депресивних російських регіонів, де навіть стали відкриватися нові магазини. Усе впирається в гроші", - каже Загородній.

Водночас, на його думку, питання строковиків - болюче для росіян.

"Були скандали в Росії, на протести виходили матері, і це так чи інакше впливало. Але - вони не були проти війни з Україною, а були проти того, щоб воювати відправляли непідготовлених. Потрібно розуміти подвійну мораль росіян", - розповів експерт.

Він наголосив, що усе впирається в економіку. Зокрема, поки у Росії є гроші, Кремль діятиме через контрактників і "хитрувато обходитиме складні питання моралі російського суспільства".

"Але - біль у росіян є. Інакше російська влада вже давно оголосила б мобілізацію, погнала на війну мільйон людей і наступала б більш значними силами. І вже точно в цьому випадку Росія не вела б переговори з північними корейцями, щоб ті надали своїх солдатів. Очевидно, що у Росії з людським ресурсом не так все красиво, як на папері, і як вона намагається показати", - підсумував Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:

Протести росіян - що відомо

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що кількість загиблих і поранених у лавах російської армії з початку повномасштабної війни вже більше мільйона, проте це не впливає на ставлення більшості росіян до війни і не спонукає їх до протестів.

Однак, російські військові інколи влаштовують бунти. Так, у Краснодарі, що в Росії, одразу сотня солдатів, яких утримували за самовільне залишення військової частини, спробували втекти з території військової комендатури.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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