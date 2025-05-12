'З арматурою та молотовими': РФ можуть охопити масові протести, названо умову

Росіяни можуть почати масові протести проти Путіна у разі, якщо хтось із силового крила буде зацікавлений у зміні влади в РФ, вказує аналітик.

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РФ можуть охопити масові протести, названо умову / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Коваленко:

Росіяни усвідомлюють рівень втрат у війні проти України

Протести в РФ не почнуться без впливу силових структур

Кількість загиблих і поранених у лавах російської армії з початку повномасштабної війни вже наближається до мільйона, проте це не впливає на ставлення більшості росіян до війни і не спонукає їх до протестів. Про це заявив в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Причина тут також у психологічних моментах. Навіть перебуваючи в цій "капсулі", закритому інформаційному просторі, росіяни все одно чують про великі втрати. Навіть "зет-військові" часом говорять про реальну кількість втрат, нарікають, що це ганьба: "Такими темпами ми скоро закінчимося! Який там Київ? Ми під Покровськом скоро закінчимося!"", - вказує він.

Коваленко підкреслив, що сучасне російське суспільство відрізняється від того, яким воно було наприкінці 80-х – на початку 90-х років, коли люди виходили на масові акції протесту з "коктейлями Молотова" та арматурою в руках. Сьогоднішні росіяни не вийдуть на вулиці без поштовху з боку впливової внутрішньої сили, передусім силової структури, адже реальної політичної опозиції в Росії фактично не існує.

За словами експерта, лише у випадку, якщо хтось із силового крила буде зацікавлений у зміні влади, зокрема у відстороненні Путіна, можливий запуск протестного руху.

"А сам по собі народ ніколи не вийде на вулиці. Росіяни - це аморфна безхребетна маса. Їм потрібна стимуляція ззовні або зсередини, а цю стимуляцію може організувати тільки певна людина або сила, що має владу і вплив", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в тилу ворога, знищивши російський штурмовий підрозділ. Під час виконання завдання з розвідки за межами лінії фронту українські спецпризначенці виявили переміщення сил противника й оперативно ліквідували загрозу.

На Торецькому напрямку Сили оборони України досягли локального успіху, що підтверджується геолокаційними матеріалами, оприлюдненими 10 травня. Згідно з даними ISW, наші війська закріпились на північ від селища Дружба, розташованого на північний схід від Торецька.

Тим часом російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі Дніпропетровської області. Як зауважив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, ворог прагне розширити зону бойових дій, аби посилити тиск на Україну та її західних партнерів.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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