'Сорі, Джо': слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину

Не секрет, що після своєї перемоги на виборах, Дональд Трамп має намір обміняти території України задля миру. Однак після вторгнення ЗСУ в Курську область ці плани вже не здаються такими здійсненними.
Таке бачення ситуації висловив британський журналіст, експерт зі Східної Європи Роджер Бойс в авторській статті для The Times.
На думку оглядача, останньою краплею був липневий саміт НАТО. Тоді чаша терпіння переповнилась і Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення про проведення Курської наступальної операції.
Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо
Саміт НАТО відбувся з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та був присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.
На саміт у Вашингтоні було запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини.
Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.
На саміті Україні вкотре підкреслили, що вступ до НАТО нам не світить, а Джо Байден на додачу примудрився назвати українського президента "Володимиром Путіним".
"Український лідер зробив відповідні висновки. Його країні треба було боротися з росіянами по-іншому. (...) Домовленості [про умови використання наданої партнерами зброї] виснажували Україну, перетворюючи її на постійну жертву, м’ячик для биття росіянами. (...) Помахування пальцем з Білого дому Байдена чи берлінської канцелярії Олафа Шольца більше не мало сенсу в Києві. Очевидна слабкість Байдена надихнула Зеленського", – вважає Бойс.
Українська армія взяла під контроль 74 населені пункти Курської області, використовуючи БТРи Stryker і бронеавтомобілі Humvee зі США, БМП Marder з Німеччини.
До цього часу Україна поки не використовує американські ракети ATACMS, якими можна було б вражати аеродроми глибше в Росії, адже ще не отримала дозволу на це. Але, на переконання оглядача, Зеленський знову "може просто піти вперед".
Однією з переваг України було певне "інформаційне затемнення", яким супроводжувався увесь перший тиждень української операції під Курськом. Журналіст захоплюється такою тактикою, адже це зокрема дало змогу Києву "відбити будь-яке втручання Заходу, ухилитися від складних запитань".
"Повідомлення для Заходу: дякую за зброю та купу порад, але ми самі визначаємо темп нашої війни. І давайте працювати на цій основі в епоху після Байдена. Меседж для Путіна: ця війна не завершена. Якщо ви думаєте, що ми підемо на нібито підтриману Трампом мирну угоду, яка розділить Україну, подумайте ще раз", – описує ймовірну логіку Зеленського британський журналіст.
Серед мотивів українського наступу оглядач виділяє наступні:
- показати сильні сторони української армії — мобільність, імпровізацію, швидкість прийняття рішень;
- підкреслити невпевненість Путіна і внутрішню напругу між армією та ФСБ, яка за російським законом відповідає за охорону кордону;
- змусити Росію перекинути війська зі східної України для охорони Курська;
- поставити Путіна перед політично незручним вибором збільшити чисельність військ за рахунок мобілізації, або мати проблеми через нестачу військ для прикриття усіх ділянок.
"Цей непопулярний захід (мобілізація - ред) може відродити антивоєнний рух серед молоді, лопнути бульбашку самовдоволення. (...) Система Путіна побудована на народному цинізмі (ніщо не має значення) і апатії (нічого не можна змінити)", – вважає Роджер Бойс.
Оглядач підсумовує, що останній поворот у цій війні може допомогти зламати цю систему.
Що таке The Times?
The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.
Операція в Курській області - реакція Заходу
Як відомо, свої плани стосовно операції на Курщині українці приховували до останнього. Видання Bloomberg з посиланням на джерело у західній розвідці розповіло, як Захід дізнався про плани України щодо Курська.
Союзники реагували на рейд вже по факту, коли він був у розпалі, адже на початку Українці офіційно робили поодинокі заяви без конкретики.
Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що операція в Курській області - явне приниження Путіна. Зараз ЗСУ зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі.
Американські аналітики також описали панічні дії російських сил - РФ боїться швидкого просування українців на Курщині. Росіяни будують укріплення набагато далі від межі просування ЗСУ. Це означає, що вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.
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