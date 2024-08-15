'Сорі, Джо': слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину

Сенсаційна операція ЗСУ в Курській області означає ніщо інакше, як те, що заради самозаспокоєння Заходу, Україна більше не збирається бути "м'ячиком для биття".

https://glavred.net/war/sori-dzho-slabost-baydena-vdohnovila-zelenskogo-nastupat-na-kurshchinu-10588763.html Посилання скопійоване

Зеленському остогидла позиція США / Колаж: Главред, фото: Reuters, deepstatemap

Не секрет, що після своєї перемоги на виборах, Дональд Трамп має намір обміняти території України задля миру. Однак після вторгнення ЗСУ в Курську область ці плани вже не здаються такими здійсненними.

Таке бачення ситуації висловив британський журналіст, експерт зі Східної Європи Роджер Бойс в авторській статті для The Times.

На думку оглядача, останньою краплею був липневий саміт НАТО. Тоді чаша терпіння переповнилась і Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення про проведення Курської наступальної операції.

відео дня

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбувся з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та був присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні було запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

На саміті Україні вкотре підкреслили, що вступ до НАТО нам не світить, а Джо Байден на додачу примудрився назвати українського президента "Володимиром Путіним".

"Український лідер зробив відповідні висновки. Його країні треба було боротися з росіянами по-іншому. (...) Домовленості [про умови використання наданої партнерами зброї] виснажували Україну, перетворюючи її на постійну жертву, м’ячик для биття росіянами. (...) Помахування пальцем з Білого дому Байдена чи берлінської канцелярії Олафа Шольца більше не мало сенсу в Києві. Очевидна слабкість Байдена надихнула Зеленського", – вважає Бойс.

Українська армія взяла під контроль 74 населені пункти Курської області, використовуючи БТРи Stryker і бронеавтомобілі Humvee зі США, БМП Marder з Німеччини.

До цього часу Україна поки не використовує американські ракети ATACMS, якими можна було б вражати аеродроми глибше в Росії, адже ще не отримала дозволу на це. Але, на переконання оглядача, Зеленський знову "може просто піти вперед".

ATACMS - характеристика зброї / Інфографіка Главреда

Однією з переваг України було певне "інформаційне затемнення", яким супроводжувався увесь перший тиждень української операції під Курськом. Журналіст захоплюється такою тактикою, адже це зокрема дало змогу Києву "відбити будь-яке втручання Заходу, ухилитися від складних запитань".

"Повідомлення для Заходу: дякую за зброю та купу порад, але ми самі визначаємо темп нашої війни. І давайте працювати на цій основі в епоху після Байдена. Меседж для Путіна: ця війна не завершена. Якщо ви думаєте, що ми підемо на нібито підтриману Трампом мирну угоду, яка розділить Україну, подумайте ще раз", – описує ймовірну логіку Зеленського британський журналіст.

Серед мотивів українського наступу оглядач виділяє наступні:

показати сильні сторони української армії — мобільність, імпровізацію, швидкість прийняття рішень;

підкреслити невпевненість Путіна і внутрішню напругу між армією та ФСБ, яка за російським законом відповідає за охорону кордону;

змусити Росію перекинути війська зі східної України для охорони Курська;

поставити Путіна перед політично незручним вибором збільшити чисельність військ за рахунок мобілізації, або мати проблеми через нестачу військ для прикриття усіх ділянок.

"Цей непопулярний захід (мобілізація - ред) може відродити антивоєнний рух серед молоді, лопнути бульбашку самовдоволення. (...) Система Путіна побудована на народному цинізмі (ніщо не має значення) і апатії (нічого не можна змінити)", – вважає Роджер Бойс.

Оглядач підсумовує, що останній поворот у цій війні може допомогти зламати цю систему.

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - реакція Заходу

Як відомо, свої плани стосовно операції на Курщині українці приховували до останнього. Видання Bloomberg з посиланням на джерело у західній розвідці розповіло, як Захід дізнався про плани України щодо Курська.

Союзники реагували на рейд вже по факту, коли він був у розпалі, адже на початку Українці офіційно робили поодинокі заяви без конкретики.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що операція в Курській області - явне приниження Путіна. Зараз ЗСУ зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі.

Американські аналітики також описали панічні дії російських сил - РФ боїться швидкого просування українців на Курщині. Росіяни будують укріплення набагато далі від межі просування ЗСУ. Це означає, що вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред