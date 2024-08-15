УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Сорі, Джо": слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину

Даяна Швець
15 серпня 2024, 12:07
233
Сенсаційна операція ЗСУ в Курській області означає ніщо інакше, як те, що заради самозаспокоєння Заходу, Україна більше не збирається бути "м'ячиком для биття".
'Сорі, Джо': слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину
Зеленському остогидла позиція США / Колаж: Главред, фото: Reuters, deepstatemap

Не секрет, що після своєї перемоги на виборах, Дональд Трамп має намір обміняти території України задля миру. Однак після вторгнення ЗСУ в Курську область ці плани вже не здаються такими здійсненними.

Таке бачення ситуації висловив британський журналіст, експерт зі Східної Європи Роджер Бойс в авторській статті для The Times.

На думку оглядача, останньою краплею був липневий саміт НАТО. Тоді чаша терпіння переповнилась і Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення про проведення Курської наступальної операції.

відео дня

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо

Саміт НАТО відбувся з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та був присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі.

На саміт у Вашингтоні було запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримала запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини.

Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

На саміті Україні вкотре підкреслили, що вступ до НАТО нам не світить, а Джо Байден на додачу примудрився назвати українського президента "Володимиром Путіним".

"Український лідер зробив відповідні висновки. Його країні треба було боротися з росіянами по-іншому. (...) Домовленості [про умови використання наданої партнерами зброї] виснажували Україну, перетворюючи її на постійну жертву, м’ячик для биття росіянами. (...) Помахування пальцем з Білого дому Байдена чи берлінської канцелярії Олафа Шольца більше не мало сенсу в Києві. Очевидна слабкість Байдена надихнула Зеленського", – вважає Бойс.

Українська армія взяла під контроль 74 населені пункти Курської області, використовуючи БТРи Stryker і бронеавтомобілі Humvee зі США, БМП Marder з Німеччини.

До цього часу Україна поки не використовує американські ракети ATACMS, якими можна було б вражати аеродроми глибше в Росії, адже ще не отримала дозволу на це. Але, на переконання оглядача, Зеленський знову "може просто піти вперед".

'Сорі, Джо': слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину
ATACMS - характеристика зброї / Інфографіка Главреда

Однією з переваг України було певне "інформаційне затемнення", яким супроводжувався увесь перший тиждень української операції під Курськом. Журналіст захоплюється такою тактикою, адже це зокрема дало змогу Києву "відбити будь-яке втручання Заходу, ухилитися від складних запитань".

"Повідомлення для Заходу: дякую за зброю та купу порад, але ми самі визначаємо темп нашої війни. І давайте працювати на цій основі в епоху після Байдена. Меседж для Путіна: ця війна не завершена. Якщо ви думаєте, що ми підемо на нібито підтриману Трампом мирну угоду, яка розділить Україну, подумайте ще раз", – описує ймовірну логіку Зеленського британський журналіст.

Серед мотивів українського наступу оглядач виділяє наступні:

  • показати сильні сторони української армії — мобільність, імпровізацію, швидкість прийняття рішень;
  • підкреслити невпевненість Путіна і внутрішню напругу між армією та ФСБ, яка за російським законом відповідає за охорону кордону;
  • змусити Росію перекинути війська зі східної України для охорони Курська;
  • поставити Путіна перед політично незручним вибором збільшити чисельність військ за рахунок мобілізації, або мати проблеми через нестачу військ для прикриття усіх ділянок.

"Цей непопулярний захід (мобілізація - ред) може відродити антивоєнний рух серед молоді, лопнути бульбашку самовдоволення. (...) Система Путіна побудована на народному цинізмі (ніщо не має значення) і апатії (нічого не можна змінити)", – вважає Роджер Бойс.

Оглядач підсумовує, що останній поворот у цій війні може допомогти зламати цю систему.

Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - реакція Заходу

Як відомо, свої плани стосовно операції на Курщині українці приховували до останнього. Видання Bloomberg з посиланням на джерело у західній розвідці розповіло, як Захід дізнався про плани України щодо Курська.

Союзники реагували на рейд вже по факту, коли він був у розпалі, адже на початку Українці офіційно робили поодинокі заяви без конкретики.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що операція в Курській області - явне приниження Путіна. Зараз ЗСУ зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі.

Американські аналітики також описали панічні дії російських сил - РФ боїться швидкого просування українців на Курщині. Росіяни будують укріплення набагато далі від межі просування ЗСУ. Це означає, що вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО новини США ЗСУ Курськ Володимир Зеленський Вашингтон Джо Байден саміт НАТО контрнаступ ЗСУ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Український фронт продовжує кришитися: РФ ще ближче до Покровська - Bild

Український фронт продовжує кришитися: РФ ще ближче до Покровська - Bild

13:29 Україна
Бої в Курській області: РФ перекидає нові резерви, у НГУ назвали напрямок

Бої в Курській області: РФ перекидає нові резерви, у НГУ назвали напрямок

12:27 Україна
У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

11:32 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе 11003

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська 4789

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла 2734

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ 2604

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

Останні новини

13:29

Український фронт продовжує кришитися: РФ ще ближче до Покровська - Bild

13:27

Звернувся до ЗСУ: втікач Олег Винник вийшов на зв'язок і заявив про своє повернення - що з нимВідео

13:22

Ще одна категорія громадян матиме право на відстрочку - деталі законопроєкту

13:02

"Перевзулась": Ані Лорак показалася в жовто-блакитному вбранні і засвітила обручку

12:39

Після операції на Курщині Зеленський може підписати з РФ угоду "землю на землю"

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
12:39

Щоб не "угробити" пралку: чи можна порошок для ручного прання засипати в автоматВідео

12:27

Бої в Курській області: РФ перекидає нові резерви, у НГУ назвали напрямок

12:26

Єфросиніна vs Остапчук: селебріті одягнули однакові кофтинки

12:25

Наталя Могилевська вперше показала свого чоловіка і залишила послання

Реклама
12:07

"Сорі, Джо": слабкість Байдена надихнула Зеленського наступати на Курщину

11:55

Чому неправильно казати "банківська карта": якої помилки припускаються багато українцівВідео

11:35

Окупанти готуються до штурмів на одному із напрямків фронту: де чекати удару

11:32

У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

11:05

4 причини, чому відчувається поганий запах з пральної машини: кілька правил усунуть проблемуВідео

11:03

Наймасовіше взяття окупантів в полон: в руки СБУ здаються цілими ротами - відео

10:51

Китайський гороскоп на завтра, 16 серпня: Зміям - образи, Собакам - гнів

10:45

Явне приниження Путіна: цікава заява Литви про операцію ЗСУ в Курську

10:15

ЗСУ буде складно втримати позиції на Курщині: у NYT назвали головну небезпеку

09:57

"Перебувала в повному недоумстві": померла зірка фільму "Щоденник пам'яті" - перші деталі

09:50

Компанія "БаДМ" об'єднує фармацевтів України в благодійному проєкті "Фармсила" новини компанії

Реклама
09:47

Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська

09:17

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - виснаження, Скорпіонам - невдачі

09:13

Нічний прорив на Суджу: у ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області

09:10

РФ вночі масовано вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

09:06

Інновації з управління персоналом у 2024: що розкажуть на HR Camp

09:00

Заборона РПЦ в Україні має консенсус у суспільстві, закон має великі шанси на ухвалення - Вʼятрович

08:30

"Заліза в голові стало більше": Віктор Розовий вийшов на зв'язок із шанувальниками

08:10

Мир в обмін на території: два сценарії для УкраїниПогляд

08:08

Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:05

"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

06:52

РФ боїться швидкого просування українців на Курщині: в ISW описали панічні дії російських сил

06:10

Росіянам треба бігти або готуватися відбиватисяПогляд

05:05

"Усі активно співпрацюють з Китаєм": Кочетков пояснив, чому члени ОДКБ ігнорують Путіна

05:03

Сім'я знайшла скарб в забитій дошками таємній кімнаті в будинку: що було всередині

04:30

Чому не варто натискати кнопку "повтор" на будильнику: експерт шокував причиною

04:00

Авангард іде вперед: ЗСУ надовго в Курській області – несподіваний прогноз

03:30

У Ніколаса Карми округлилися очі: TAYANNA озвучила вартість свого луку

03:24

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

03:10

"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

03:03

Жінка здивувала лайфхаком, як легко очистити крани від нальоту

Реклама
02:50

Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

02:30

"Зрадили, кинули": Настя Приходько висловилася про Влада Яму і Потапа

02:20

Ексохоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила агентурну мережу РФ

02:00

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача

01:38

Ініціатива зі сторони РФ: через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими

01:31

Гарріс vs Трамп: Золотарьов оцінив, у кого більше шансів перемогти на виборах у СШАВідео

01:05

Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

01:02

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

00:38

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

00:36

Суперкубок УЄФА: Реал переміг Аталанту із прем'єрним голом Мбаппе

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти