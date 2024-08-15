У РФ великі проблеми: чим може закінчитися наступ ЗСУ на Курщині – Bild

У Курській області ЗСУ показали "вражаюче досягнення", каже Карло Масала.

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ЗСУ просуваються в Курській області / Колаж: Главред, Фото: ТСН, Facebook/28mechanizedbrigade

Поки що неможливо судити, чи зможе Україна виграти війну завдяки новому наступу в Курській області, проте вже сьогодні відбуваються колосальні зміни на полі бою, заявив професор Університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала.

"Українці за шість днів завоювали більше території в Росії, ніж РФ завоювала в Україні за останні 2-3 місяці. Це вражаюче досягнення", - підкреслив він у коментарі виданню Bild.

За оцінкою Масали, у РФ виникли проблеми з перекиданням солдатів і техніки в Курську область. При цьому експерт не вважає, що становище Володимира Путіна перебуває під загрозою. Відповідальність за провал перекладуть на місцеву владу або військових, а "Путін продовжуватиме твердо сидіти в сідлі".

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"Найгіршим сценарієм стане те, що ЗСУ зазнають нищівної поразки в Курській області з величезними втратами. Це може призвести до швидшого просування російської армії в Донбасі, оскільки тоді українцям не вистачить підкріплень. <...> Зрештою це призведе до капітуляції України", - попереджає німецький експерт.

Водночас найкращим сценарієм він вважає той, якщо операція в Курській області триватиме якомога довше, "щоб у владних колах Путіна дійшли усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської стабільності" і позбавить диктатора підтримки.

"Це єдина стратегія, що дозволяє покласти край цій війні без капітуляції України", - додав Масала.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ буде складно утримати позиції на Курщині. Звільнення нових територій буде ускладнюватися з прибуттям російського підкріплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ЗСУ розкрили деталі просування в Курській області. Підрозділи безпілотників витратили кілька днів, прокладаючи шлях для просування військ через кордон.

Як повідомлялося раніше, росіяни будують укріплення набагато далі від кордону просування ЗСУ. Вони стурбовані швидким механізованим просуванням українців на північ Курщини.

/ Главред

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