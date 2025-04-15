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"Рушать через 3-4 роки": Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгнення

Руслана Заклінська
15 квітня 2025, 17:16
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Рішення РФ про вторгнення в Європу не залежить від виведення військ США, зазначив Роман Світан.
'Рушать через 3-4 роки': Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгнення
Вторгнення РФ в Європу можливе через 3-4 роки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Ключові тези Світана:

  • Наявність військ США на території Європи ніяк не зупиняє РФ від вторгнення
  • Поки в Україні триває війна, вторгнення РФ в Європу і країни НАТО не буде
  • Якщо війна зупиниться, то через 3-4 роки росіяни рушать у країни Балтії

Рішення Росії щодо вторгнення в Європу не залежить від виведення американських військ. Вторгнення РФ можливе через 3-4 роки, якщо бойові дії в Україні припиняться. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Рішення Росії про вторгнення в Європу зовсім не залежить від того, чи виведуть американці частину своїх військ. Росіянам байдуже, по кому бити: по американцю, англійцю, французу чи ще комусь. Якщо операція планується Росією, вона не залежатиме від національності військ, які протистоятимуть", - пояснив він.

Світан зазначив, що наразі Росія утримується від вторгнення в Європу через обмеження, пов’язані з її військовими можливостями. Зокрема, мова йде про необхідність мати достатні сили, засоби для розгортання тилів і забезпечення стійкої роботи економіки.

"Росіяни вже вклали сотні мільярдів рублів у розгортання майданчиків, зокрема, для вторгнення в країни Балтії. Наприклад, йдеться про створення Московського і Ленінградського військових округів – це якраз і є майданчики для вторгнення в країни Балтії. Те саме стосується і посилення військового співробітництва з Білоруссю, інфільтрації російських спецслужб і російських військовослужбовців до збройних сил Білорусі, а також спільних військових навчань РФ і Білорусі, що відбудуться цієї осені. Усе це є камінчиками для будівництва фундаменту для вторгнення до країн Балтії: Естонії, Литви, Латвії та в частину Польщі, щоб з'єднатися з Калінінградською областю. Тож підготовка вже триває", - розповів експерт.

Світан підкреслив, що для Росії не має значення, чи присутні американські війська в цих країнах. Країна-агресорка продовжує готувати свої сили для агресії, а також працює з країнами-сателітами, такими як Китай і Північна Корея, для зміцнення своїх можливостей. Водночас Іран, на думку експерта, вже не є частиною "осі зла" через загрози з боку США та Ізраїлю.

'Рушать через 3-4 роки': Світан попередив про підготовку РФ до нового вторгнення
НАТО vs "вісь зла" / Інфографіка: Главред

Також Світан заявив, що навіть якщо зараз "вісь зла" готується до вторгнення, реальна можливість для цього з'явиться тільки через 3-4 роки. Водночас такий розвиток подій можливий, лишеякщо бойові дії в Ураїні припиняться.

"Поки Україна воює з Росією, ніяких наступів, ніяких нових фронтів у росіян не буде. Їм просто не вистачить сил і засобів. Тому, поки триває війна в Україні, ніякого вторгнення в Європу і країни НАТО не буде. Якщо війна зупиниться, то через 3-4 роки росіяни рушать у країни Балтії", - сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Загроза нового нападу РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може атакувати Євросоюз вже в 2028 році. Вона закликала Європу збільшити оборонні інвестиції, оскільки Росія витрачає на армію в п'ять разів більше, ніж ЄС. У РНБО вважають, що Росія може бути готова до війни з НАТО через 4–6 років.

Також міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні може значно підвищити загрозу безпеці регіону, оскільки Росія продовжить переозброєння та переміщення військ на північно-східний фланг НАТО. Вони занепокоєні тим, що Кремль не зупиниться на Україні та вже планує збільшення військового виробництва і розміщення військ на своїх кордонах.

Крім цього, Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО, а її союзник Північна Корея також може атакувати одну з країн Альянсу. Тарас Загородній зазначив, що реакцію НАТО на можливе вторгнення, наприклад, в Естонію, важко спрогнозувати.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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