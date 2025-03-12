Чи зможе Україна збивати ракети РФ без допомоги США: Жданов відповів

Військовий експерт розповів, що буде, якщо Путін почне завдавати масованих ракетних ударів по території України.

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Жданов оцінив, чи стануть сили ППО України вразливими без допомоги США / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

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Як припинення допомоги США вплине на роботу сил ППО

Чим Україна збиває Шахеди

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що зупинка військової допомоги США ніяк не послабить українську систему ППО. За його словами, немає підстав вважати, що Україна стане більш вразливою.

"Єдине - якщо раптом, умовно кажучи, завтра Путін почне масований ракетний обстріл, то у нас тоді через якийсь період часу почнуть закінчуватися ракети до ППО", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт додав, що останнім часом над Києвом протиракети не літають.

"Ухвалено рішення, що Шахеди ми збиваємо лише зенітно-артилерійськими засобами, тобто максимум німецькими Gepard і мінімум великокаліберними кулеметами. Ракетами ніхто "шахеди" не збиває.

Тож, якщо Путін почне масовані ракетні удари по території України, то наша система ППО продовжить чергувати в тому самому режимі, що й зараз", - сказав Жданов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олега Жданова, в якому він розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети й ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.

Під удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області. Про всі наслідки повітряної атаки на Україну читайте в матеріалі: Є "прильоти" і травмовані: сім областей України постраждали від атаки РФ.

Увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.

У ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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