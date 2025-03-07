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Є "прильоти" і травмовані: сім областей України постраждали від атаки РФ

Анна Ярославська
7 березня 2025, 09:15
546
Під удар потрапили інфраструктурні об'єкти та житлові будинки.
Ракетно-дронова атака на Україну
Стало відомо про наслідки ракетно-дронової атаки на Україну 7 березня 2025 року / Колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA, facebook.com/german.galushchenko, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Щонайменше сім областей України постраждали внаслідок атаки РФ
  • Під ударом була енергетична та газова інфраструктура
  • Є постраждалі

Уночі та вранці 7 березня країна-агресор Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Під удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області.

відео дня

Київщина

У Київській ОВА повідомили про чергову атаку ворожих БпЛА на регіон. Тривога тривала майже 9 годин.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежі ліквідовано.

Також в Обухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Тернопільська область

Унаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет у критичний промисловий об'єкт. Про це повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації В'ячеслав Негода.

За його словами, можуть бути обмеження з подачею газу.

"Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки", - написав він у Telegram.

Харківщина

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух і "приліт" у Київському районі міста вранці в п'ятницю. За його словами, п'ятеро людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу Харкова.

Удар було здійснено по цивільному інфраструктурному об'єкту. На місці влучання спалахнула пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, який розташований поруч. З нього евакуюють усіх мешканців.

"Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинку, постраждали й інші об'єкти. Горять 10 гаражів і 5 автомобілів. Врятовано шістьох людей", - уточнив Терехов.

Пізніше мер повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до восьми осіб.

Є
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Івано-Франківська область

На світанку 7 березня ворог атакував Прикарпаття. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, метою окупантів були інфраструктурні об'єкти.

За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає.

"Щира подяка нашим захисникам неба. Завдяки їхній успішній роботі Прикарпаття - під надійним захистом. Слова подяки всім, хто захищає Україну та наближає справедливий мир", - додала Оніщук.

Чернігівщина

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що вночі російські окупанти атакували українські об'єкти критичної інфраструктури.

"На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині - пошкоджено один із виробничих об'єктів", - зазначив він.

Інша інформація, зокрема й щодо можливих жертв і постраждалих, не уточнюється.

Одеська область

Пізно ввечері 6 березня голова Одеської ОДА Олег Кіпер написав у Telegram, що окупанти масовано атакували регіон дронами.

"У передмісті Одеси горять три житлові приватні будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив він.

Полтавщина

Уночі ворог атакував Полтавську область.

У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний житловий будинок.

Двоє людей травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу, повідомили в Полтавській ОВА.

Також пошкоджено два приватні житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Наслідки нападу на Полтаву
Наслідки атаки на Полтавщину / t.me/poltavskaOVA

Ракетний удар по Україні 7 березня - останні новини

Рано-вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети та ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.

Ракетна атака тривала у два етапи: 3 години 54 хвилини - з 00:39 по 04:33. Другий етап: 1 година 3 хвилини - з 05:30 по 06:33.

За даними моніторингових каналів, під час ракетної атаки 7 березня окупанти застосували:

  • крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС із Каспійського моря;
  • крилаті ракети 3М14 комплексу Калібр, запущені флотом з рейду Анапи;
  • балістичні ракети 9М723 комплексу Іскандер-М;
  • авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;
  • БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера".

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атака була спрямована на знищення енергетичних потужностей у різних регіонах країни. Унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти електро- і газопостачання.

За словами Галущенка, там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживають усіх необхідних заходів для стабілізації енерго- і газопостачання.

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