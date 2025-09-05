Скільки ще вистоїть Росія: генерал США дав чіткий прогноз щодо строків війни

Бен Годжес оцінює обмежені ресурси Росії та сумнівну ефективність літньої кампанії на фронті.

Генерал США підкреслює високу ціну російського наступу та обмеженість людських ресурсів агресора / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Попри заяви про готовність до мирного врегулювання конфлікту з Україною, Росія продовжує посилювати свої військові сили. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що країна-агресор, ймовірно, не припинить бойових дій в Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю "24 каналу".

Годжес зазначив, що у Кремля вистачає людей, проте є сумніви щодо можливостей військової промисловості. За його словами, Росія все ще змушена імпортувати зброю з КНДР.

"Я припускаю, що Росія може продовжувати війну в Україні ще рік або півтора", — сказав генерал-лейтенант США.

Вплив США та можливість переговорів

Він також підкреслив, що інтенсивність бойових дій російських військ залежатиме від тиску США на Москву та Київ і не виключив, що колишній президент США Дональд Трамп може стимулювати обидві сторони до переговорів.

"На цей момент я не бачу жодних ознак того, що Путін має бодай якусь повагу до адміністрації Дональда Трампа або що його переконує будь-яка з позицій, які вона просуває", — додав Годжес.

Наслідки та перспективи війни

Американський військовий також вважає, що літня кампанія Росії в Україні була необґрунтованою і не принесла країні-агресору значних результатів.

"Скільки разів ми чули про новий російський наступ, про масовані атаки та просування вперед. І якщо не вдивлятися уважно в карту та не розуміти детально, що саме ти читаєш або чуєш, може скластися враження, що перемога Росії є неминучою і неможливою для запобігання", — зазначив Годжес.

Він наголосив на важливості протидіяти цьому наративу:

"Що саме Росія здобула протягом цього літа і якою ціною? Очевидно, що росіяни не зважають на кількість загиблих. Їм байдуже. Але навіть Російська Федерація не має необмеженого людського ресурсу", — підкреслив генерал-лейтенант США.

Годжес не впевнений, що Росія зможе вести війну в Україні безкінечно. За його словами, головною метою російського наступу було підтримання постійного тиску на Україну, однак така стратегія навряд чи буде стійкою протягом наступних двох років.

"Але для нападника, для окупаційної армії, я не вважаю, що така стратегія або підхід буде життєздатним чи стійким протягом наступних двох років", — додав він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп і надалі демонструє готовність сприяти встановленню миру між Україною та Росією, попри невизначеність щодо можливих прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він назвав свій підхід поєднанням реалізму зі стриманим оптимізмом, наголосивши, що уважно стежить за тим, як обидві сторони шукають шляхи врегулювання.

Крім того, один із можливих варіантів завершення війни — це замороження бойових дій на нинішніх позиціях фронту, при цьому Україна не віддаватиме свої території. Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Китаю використав зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб створити враження нібито готовності до незначних поступок вимогам США, зазначили аналітики ISW.

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

