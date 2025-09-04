Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Путін скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

https://glavred.net/war/neozhidannye-zayavleniya-ob-ukraine-v-isw-raskryli-pochemu-putin-smenil-taktiku-10695185.html Посилання скопійоване

Заяви Путіна про Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

Путін відмовляється виконувати фактичні вимоги США

Він пропонує дуже обмежені та непрямі поступки

Диктатор лише удає зацікавленість у мирних переговорах

Російський диктатор Володимир Путін під час поїздки до Китаю скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, що нібито пропонує незначні поступки вимогам США. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кремлівський диктатор продовжував відмовлятися виконувати фактичні вимоги Вашингтона та звинувачував Європу та Штати у провокуванні російської агресії.

відео дня

В ISW підкреслюють, що Путін заявив Фіцо, що Росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, хоча РФ залишається проти вступу України до НАТО.

"Путін повторив своє твердження про те, що підтриманий Заходом "переворот" в Україні 2014-го (мається на увазі Революція Гідності в Україні) спровокував Росію на вторгнення того ж року, а також 2022-го, заперечив, що Росія має будь-які майбутні плани нападу на іншу європейську країну", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Путін припустив, що Москва нібито може бути відкритою для експлуатації окупованої Запорізької атомної електростанції разом із США та Україною в майбутньому, якщо виникнуть "сприятливі обставини".

"Путін, ймовірно, пропонує ці дуже обмежені та непрямі поступки адміністрації Трампа, щоб удати зацікавленість у мирних переговорах, приблизно через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп 21 серпня повторив своє бажання прямих та серйозних мирних переговорів між Росією та Україною", - підкреслили аналітики.

Чи може Путін піти на поступки

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що поки російський диктатор Володимир Путін при владі, про жодні поступки з боку Росії не йтиметься.

Він наголосив, що навіть не важливо, яка ситуація буде в самій Росії, адже Путіна турбують зовсім інші речі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол заявив, що перемога - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Це буде перемир'я, але на українських умовах.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Для завершення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабувати удари по території країни-агресорки.

Також відомо, що адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск проти Росії, якщо Володимир Путін відмовиться продовжувати переговори про завершення війни в Україні.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред