Склади спустошені: в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків

Країна-агресор Росія дедалі частіше використовує на полі бою в Україні швидкі мотоцикли та всюдиходи. Запасів танків і бронетехніки у окупантів може вистачити максимум до кінця поточного року. По це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики послалися на джерело в соцмережах, яке стежить за обладнанням на російських військових складах за допомогою супутникових знімків. 15 червня воно поділилося оновленою оцінкою кількох складів із танками і бронетехнікою.

Джерело, зокрема, оцінило, що на складах РФ зберігається 46% її довоєнних запасів танків, а також 42% запасів БМП і 48% запасів БТР.

Джерело також додало, що наприкінці грудня 2024 року в Росії залишалося 47% довоєнних запасів танків, 52% - БМП і 45% - БТР.

Водночас, аналітики зауважили, що російські війська все частіше використовують мотоцикли і всюдиходи (ATV) замість бронетехніки на лінії фронту.

"Більш широке використання мотоциклів Росією є адаптацією у відповідь на повсюдні удари українських дронів по російській бронетехніці та нестійкі втрати бронетехніки, яких російські війська зазнали наприкінці 2023 і 2024 років. Операції українських безпілотників значно ускладнили тактичне використання танків, оскільки великі та повільні бронемашини й танки є вразливими для безпілотників", - підкреслили в ISW.

Як повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування. У цьому районі тривають інтенсивні бої.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що 13 червня українські військові завдали удару з РСЗВ HIMARS по колоні російських військ у Макіївці, знищивши значну кількість особового складу противника. Це свідчить про ефективну роботу української розвідки.

Крім того, російські окупанти посилили свою наступальну активність на семи напрямках фронту, що вказує на "літнє пожвавлення" бойових дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.