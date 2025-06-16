Армія РФ наростила активність на 7 напрямках фронту – ОСУВ 'Хортиця'

Коротко:
- Окупанти посилили свої атаки на 7 ділянках фронту
- Це свідчить про "літнє пожвавлення" бойових дій
- Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку
Російські окупанти посилили свою наступальну активність на семи напрямках фронту, що вказує на "літнє пожвавлення" бойових дій.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 – на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 – Лиманський, 11 – Куп'янський, 7 – Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 – Торецький, 10 – Краматорський", – сказав Трегубов.
Він зазначив, що зараз найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, там російські загарбники зосередили кілька загальновійськових армій з повною номенклатурою техніки.
"Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", – зазначив речник ОСУВ "Хортиця".
Проте спроби ворога захопити місто Покровськ закінчилися для загарбників тим, що вони зазнали поразки з великими втратами.
Трегубов розповів, що зараз частина російського угруповання, яке було на Покровському напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області. Ще частина угруповання окупантів навпаки намагається йти у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там здійснювати якісь просування.
Ситуація на фронті – останні новини
Як раніше розповів Главред, у ЗСУ сказали, чи змогли росіяни зайти на Дніпропетровщину. В ЗСУ розповіли про хід бойових дій на Новопавлівському напрямку та спростували інформацію про вихід військ РФ до Дніпропетровщини.
Також раніше повідомлялося, що росіяни просунулися на сході України – у DeepState розкрили два напрямки. Армія РФ просунулася в районі Бурлацького Великоновосілківського району, а також біля Новополя Волноваського району.
Нагадаємо, потужним ударом HIMARS на сході знищено і поранено десятки росіян. Удар по окупантах стався поруч із покинутою АЗС у Макіївці.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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