Армія РФ наростила активність на 7 напрямках фронту – ОСУВ 'Хортиця'

Наступальна активність ворога посилилася на семи ділянках фронту, що вказує на "літнє пожвавлення" бойових дій.

https://glavred.net/front/armiya-rf-narastila-aktivnost-na-7-napravleniyah-fronta-osuv-hortica-10673828.html Посилання скопійоване

Армія РФ наростила активність на 7 напрямках фронту/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

Коротко:

Окупанти посилили свої атаки на 7 ділянках фронту

Це свідчить про "літнє пожвавлення" бойових дій

Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку

Російські окупанти посилили свою наступальну активність на семи напрямках фронту, що вказує на "літнє пожвавлення" бойових дій.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

відео дня

"Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 – на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз. 14 – Лиманський, 11 – Куп'янський, 7 – Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 – Торецький, 10 – Краматорський", – сказав Трегубов.

Він зазначив, що зараз найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському напрямку, там російські загарбники зосередили кілька загальновійськових армій з повною номенклатурою техніки.

"Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували і яке, в принципі, анонсувалося", – зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Проте спроби ворога захопити місто Покровськ закінчилися для загарбників тим, що вони зазнали поразки з великими втратами.

Трегубов розповів, що зараз частина російського угруповання, яке було на Покровському напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області. Ще частина угруповання окупантів навпаки намагається йти у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб далі там здійснювати якісь просування.

Покровськ/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті – останні новини

Як раніше розповів Главред, у ЗСУ сказали, чи змогли росіяни зайти на Дніпропетровщину. В ЗСУ розповіли про хід бойових дій на Новопавлівському напрямку та спростували інформацію про вихід військ РФ до Дніпропетровщини.

Також раніше повідомлялося, що росіяни просунулися на сході України – у DeepState розкрили два напрямки. Армія РФ просунулася в районі Бурлацького Великоновосілківського району, а також біля Новополя Волноваського району.

Нагадаємо, потужним ударом HIMARS на сході знищено і поранено десятки росіян. Удар по окупантах стався поруч із покинутою АЗС у Макіївці.

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред