'Буде кілька зустрічей': Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

Коротко:
- Трамп не відкидає варіанту, що може зустрітися з Путіним до завершення "дедлайну"
- За словами Трампа, плануються кілька зустрічей
Президент США Дональд Трамп не відкидає варіанту, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися упродовж десяти днів до завершення "дедлайну" з врегулювання війни в Україні.
Про це Трамп сказав під час інтерв’ю журналістам.
Один із представників ЗМІ запитав, чи планує Трамп провести переговори з російським диктатором Путіним до завершення "дедлайну" в 10 днів, який раніше встановив американський президент.
У відповідь на це питання президент США не відкинув такого варіанту, що він може зустрітися з Путіним ще до закінчення цього "дедлайну".
"Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей", – сказав Трамп.
Ультиматум Трампа Путіну – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у США жорстко звернулися до РФ. Кремль неправильно витлумачив терпіння Дональда Трампа, сказала Теммі Брюс.
Також раніше у США оголосили про гучні плани Трампа – він хоче мирну угоду до 8 серпня. Президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Україна і країна-окупант Росія уклали мир до 8 серпня. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив постійний представник Штатів в ООН.
Нагадаємо, ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна і чому він ігнорує ультиматум Трампа. Військовий експерт Бреммер пояснює, чому Путін не припинить агресію попри величезні втрати Росії.
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