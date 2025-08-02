'Буде кілька зустрічей': Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним

Президент США не виключає, що може зустрітися з російським диктатором до завершення "дедлайну".

https://glavred.net/world/budet-neskolko-vstrech-tramp-skazal-kogda-mozhet-uvidetsya-s-putinym-10686548.html Посилання скопійоване

Трамп сказав, коли може побачитися з Путіним/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп не відкидає варіанту, що може зустрітися з Путіним до завершення "дедлайну"

За словами Трампа, плануються кілька зустрічей

Президент США Дональд Трамп не відкидає варіанту, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися упродовж десяти днів до завершення "дедлайну" з врегулювання війни в Україні.

Про це Трамп сказав під час інтерв’ю журналістам.

відео дня

Один із представників ЗМІ запитав, чи планує Трамп провести переговори з російським диктатором Путіним до завершення "дедлайну" в 10 днів, який раніше встановив американський президент.

У відповідь на це питання президент США не відкинув такого варіанту, що він може зустрітися з Путіним ще до закінчення цього "дедлайну".

"Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей", – сказав Трамп.

Ультиматум Трампа Путіну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у США жорстко звернулися до РФ. Кремль неправильно витлумачив терпіння Дональда Трампа, сказала Теммі Брюс.

Також раніше у США оголосили про гучні плани Трампа – він хоче мирну угоду до 8 серпня. Президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Україна і країна-окупант Росія уклали мир до 8 серпня. Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру. Про це заявив постійний представник Штатів в ООН.

Нагадаємо, ЗМІ пояснили, що стоїть за впертістю Путіна і чому він ігнорує ультиматум Трампа. Військовий експерт Бреммер пояснює, чому Путін не припинить агресію попри величезні втрати Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред