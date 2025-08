Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу, – ISW

Головні тези ISW:

Заяви Дмитра Медведєва, заступника голови Ради Безпеки Росії, щодо США є черговим прикладом ядерного шантажу з боку російської влади. Про це повідомляє аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті згадується спільна пресконференція, яка відбулася 1 серпня, за участі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Під час зустрічі Лукашенко висловив невдоволення спробами Дональда Трампа ініціювати переговори з Росією та зупинити бойові дії. Він підкреслив, що Трамп повинен діяти виважено, не нав’язуючи умови під час війни, особливо коли йдеться про ядерну державу, таку як Росія.

ISW зазначає, що подібні загрози є частиною інформаційної тактики Кремля, яку називають "рефлексивним контролем". Її головна мета - змусити західні уряди ухвалювати рішення на користь Москви.

Фахівці також звернули увагу, що Кремль регулярно використовує зустрічі з Лукашенком для непрямого натяку на ядерну загрозу.

Окремо вказується, що риторика Медведєва, озвучена 31 липня, також є елементом цієї тактики.

Аналітики зауважили, що Путін свідомо використовує екс-президента Росії, щоб транслювати радикальні й залякуючі меседжі, які мають сприяти паніці серед західних політичних кіл і зменшити підтримку України.

В ISW переконані, що такі заяви Медведєва виключно частина цілеспрямованої інформаційної кампанії Кремля.

Як повідомляв Главред, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-який ультиматум від американського лідера наближає світ до війни зі Сполученими Штатами. Крім того, він погрожував застосувати радянську автоматичну систему ядерного удару, яку ще називають "Периметр" або "Мертва рука".

Згодом у відповідь на погрози Медведєва Трамп наказав задіяти ядерні підводні човни, адже, за його словами, слова "дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків".

"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - наголосив Трамп.

До речі, не лише один Медведєв вколов нещодавно Трампа. Володимир Путін також заявив, що "усі розчарування виникають від надмірних очікувань". Також він зазначив, що "щоб підійти до вирішення російсько-українського конфлікту мирним шляхом, треба вести докладні розмови, але не на публіці".

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.