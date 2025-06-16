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Заходять з трьох напрямків: РФ намагається оточити стратегічне місто на Сході

Юрій Берендій
16 червня 2025, 20:45
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Росіяни намагаються оточити Костянтинівку з трьох напрямків, але за останні півтора року не змогла досягти успіху на жодному з них, зазначають військові.
ВСУ
РФ намагається оточити стратегічне місто на Сході / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Про що кажуть військові:

  • Росіяни намагаються з 3 напрямків зайти до Костянтинівки
  • Найбільша кількість військ РФ зосереджена на Покровському напрямку

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в напрямку Костянтинівки, рухаючись з боку Покровська трасою Покровськ–Костянтинівка з подальшою метою просування. У цьому районі тривають інтенсивні бої. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За його словами, ворог давно прагне оточити Костянтинівку з трьох боків — через Торецьк, Краматорськ і Часів Яр. Однак за півтора року не зумів досягти прориву на жодному з цих напрямків.

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"Зараз вони намагаються зайти (до Костянтинівки - ред.) з Покровського напрямку, а саме, через трасу Покровськ-Костянтинівка і просунутися далі. Ось там йдуть запеклі бої", - розповів Трегубов.

Військовий додав, що при цьому найбільше ворожих сил зосереджено саме на Покровському напрямку.

Заходять з трьох напрямків: РФ намагається оточити стратегічне місто на Сході
Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Бої за Костянтинівну - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що цього літа російські сили можуть зосередити основні зусилля на Донеччині, намагаючись встановити контроль над Покровськом, Костянтинівкою, а також Краматорськом і Слов’янськом.

За словами Ступака, російським військам уже вдалося перерізати трасу між Покровськом і Костянтинівкою, що значно ускладнило становище українських сил на цьому напрямку.

Аналітики DeepState також повідомили, що 6 червня російська армія зайняла два населені пункти поблизу Костянтинівки. Загалом окупанти активізували наступ у Донецькій області, не рахуючись із втратами, аби вийти на адміністративні межі регіону.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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