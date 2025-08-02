Масований удар дронів по РФ: горять НПЗ, радіозавод і не тільки – усі деталі

Вночі по Росії масовано вдарили безпілотники. Були вибухи військового аеродрому, а також вибухи і пожежі на НПЗ і радіозасоді.

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Масований удар дронів по РФ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

По РФ вночі була масована атака дронів

Вибухи пролунали у низці регіонів РФ

Очевидці повідомили про пожежі на НПЗ і радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому

Масований удар дронів по країні-агресорці Росії відбувся у ніч на суботу, 2 серпня. Вибухи пролунали у низці регіонів, вони супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони.

Очевидці повідомили про атаку дронів і великі пожежі на нафтопереробних заводах, а також вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

відео дня

Те, що був удар безпілотників по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Він також зазначив, що в області було введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

У соцмережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області.

Також, ймовірно, дрони уразили АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області. Це підприємство безпосередньо пов’язане з російським оборонним сектором. На ньому виготовляють елементи управління для російських ракетних систем і систем зв'язку.

Поруч із заводом "Електроприбор" розташований єдиний оборонний завод в країні-агресорці Росії, який виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод". Він, ймовірно, теж був уражений.

Крім цього, згідно з повідомленнями очевидців у соціальних мережах, вибухи пролунали також біля аеродрому Дягілево у Рязанській області.

Ще один НПЗ, ймовірно, було уражено в місті Рязань. У місцевих пабліках зявилося відео, на яких видно стовп вогню. Місцева влада повідомила, що справді був удар дронами по одному з підприємств міста, але не уточнила, по якому саме.

Про атаку дронів і роботу протиповітряної оборони також повідомляють жителі Липецької і Воронезької областей.

Також вибухи цієї ночі лунали і в тимчасово окупованому Криму. Їх чули у кількох містах Криму. Окупаційна влада перекрила рух автотранспорту Кримським мостом.

Удар по РФ/ скрін

Дивіться відео про удар по РФ:

Удар по РФ/ скрін

Дивіться відео про удар по РФ:

Вибухи у Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області. Залізничними шляхами через населений пункт Сальськ ЗС РФ перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Також раніше повідомлялося, що під прицілом був важливий радіозавод – дрони атакували російську Пензу. Близько першої години ночі 31 липня на території Пензенської області було офіційно оголошено режим "безпілотної небезпеки".

Нагадаємо, росіяни хвилюються за свої аеродроми та будують укриття, заявили у британській розвідці. Росіяни вибудовують додатковий захист від ударів.

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