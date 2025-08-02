Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з конем за 39 секунд

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Перед вами дві картинки з дівчиною, що біжить із конем. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але, копнувши глибше, ви виявите три ледь помітні відмінності між цими зображеннями. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 39 секунд?
Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!
Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку та поліпшення пам'яті.
Вам вдалося знайти всі три відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.
Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть заховане перо за 9 секунд
- Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд
- Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди
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