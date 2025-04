Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Головне:

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". Про це пише The Guardian.

За його словами, у 2025 році військова підтримка для українців включатиме:

Він також додав, що лідери країн обговорять український запит щодо виробництва ракет за ліцензією в Україні.

Як повідомляв Главред, Велика Британія та Норвегія представлять пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів США) з наявних фондів на зустрічі прихильників України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня.

26 березня Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Крім того, 12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

The Guardian

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.