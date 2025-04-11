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Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

Марія Николишин
11 квітня 2025, 12:27
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Пісторіус також розповів про можливість виробництва ракет в Україні.
Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Військова допомога від Німеччини / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Головне:

  • Німеччина оголосила про надання нової військової допомоги Україні
  • Пакет включає дрони, бойові машини, танки, артилерійські системи, радари та снаряди
  • Також Німеччина передасть Україні 4 системи ППО Iris-T і 30 ракет для Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". Про це пише The Guardian.

За його словами, у 2025 році військова підтримка для українців включатиме:

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  • 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами;
  • 300 розвідувальних дронів;
  • 120 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК);
  • 25 бойових машин піхоти Marder;
  • 15 основних бойових танків Leopard 1A5;
  • 14 артилерійських систем;
  • 100 наземних радарів спостереження;
  • 30 керованих ракет для PATRIOT;
  • 100 000 снарядів.

"Наша надійна підтримка продовжується. Вчора я зміг оголосити, що за останні кілька днів ми змогли надати 30 додаткових керованих ракет Patriot з наших власних запасів для систем Patriot, які ми вже доставили в Україну", — наголосив Пісторіус.

Він також додав, що лідери країн обговорять український запит щодо виробництва ракет за ліцензією в Україні.

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Рамштайн / Інфографіка: Главред

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, Велика Британія та Норвегія представлять пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів США) з наявних фондів на зустрічі прихильників України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня.

26 березня Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Крім того, 12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

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The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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