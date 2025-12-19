Рус
У разі падіння Покровська: відомо, які напрямки можуть стати "гарячими"

Марія Николишин
19 грудня 2025, 08:32
Окупанти хочуть реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України.
У разі падіння Покровська: відомо, які напрямки можуть стати 'гарячими'
Чим обернеться втрата Покровська / колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Покровськ – важливий для ЗСУ оборонний район і логістичний вузол
  • Саме з-під Покровська російські війська починали наступ на Дніпропетровщину
  • Наразі Росія працює над створенням "санітарних (буферних) зон"

Якщо армії країни-агресора Росії вдасться повністю захопити Покровськ, то для ЗСУ це буде втрата дуже важливого оборонного району і логістичного вузла. Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Він підкреслив, що саме з-під Покровська, з півдня, російські війська починали свій наступ на Дніпропетровщину, потім перегруповувалися і йшли на Запоріжжя.

"Важливий сам цей район ведення бойових дій. Вивільнені війська противник, швидше за все, перекине в район Краматорська і Слов'янська, щоб реалізувати план Путіна по захопленню чотирьох областей України. Луганська область практично повністю захоплена. У Донецькій області йдуть запеклі бої, під нашим контролем залишається близько 14% території області. Інтенсивні бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях, але там нам допомагає річка Дніпро. Сил на все у противника поки що немає", - каже експерт.

За його словами, Росія працює над створенням "санітарних (буферних) зон". Цей процес вона розпочала два роки тому, здійснюючи наступ на Харківщині, пізніше і на Сумщині.

"На Суми росіяни планували наступати набагато раніше, але наша операція в Курській області завадила цим планам ворога. Зараз відбувається активізація військ противника на Сумщині по лінії зіткнення, а саме на правому фланзі, де росіянам вдалося захопити Яблунівку і Юнаківку, а тепер вони намагаються захопити Олексіївку", - підкреслив Романенко.

Він додав, що також російські війська наступають на двох напрямках у Запорізькій області – на Оріхівському та Гуляйпільському.

"На Оріхівському напрямку вони захопили Кам'янське, просуваючись на захід Запорізької області, і наступають далі. Також вони наполовину оточили Степногорськ і просуваються на Приморське, а це за 25 км від Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку противнику вдалося здійснити рейд на 7-8 км у бік Гуляйполя. Але два наших штурмових полки зуміли зупинити це просування. Противник перегрупувався і тепер на північ від Гуляйполя перерізає логістичні шляхи, і ситуація там ускладнилася", - підсумував генерал-лейтенант у відставці.

Дивіться відео, в якому генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі Росії після Покровська, чи чекати на масовані обстріли на Різдво і Новий рік, а також що буде з війною у 2026 році:

Ситуація в Покровську

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко говорив, що ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.

За його словами, головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

"Все буде залежати від міцності флангів українського війська – якщо один з флангів втримати не вдасться, то можна буде говорити про оточення (хоч воно теж буває різним – є випадки, коли його вдається пробити)", - наголосив він.

У разі падіння Покровська: відомо, які напрямки можуть стати 'гарячими'
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти придумали нову двоетапну модель наступу на українські позиції. Саме це призвело до того, що наступ росіян наразі триває, і зупинити його досить важко.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Аналітики проекту DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили село Серебрянка Бахмутського району Донецької області та просунулися поблизу шести інших населених пунктів.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський

09:00Інтерв'ю
Розділ України і паскудний мир – до чого призведуть переговори і "план Трампа" у 2026 році

Розділ України і паскудний мир – до чого призведуть переговори і "план Трампа" у 2026 році

08:10Погляди
Дрони атакували три регіони РФ: горить ТЕЦ в Орлі та хімзавод у Тольятті, немає світла

Дрони атакували три регіони РФ: горить ТЕЦ в Орлі та хімзавод у Тольятті, немає світла

07:45Світ
