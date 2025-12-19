Рус
Чому рахунки українців за світло не зменшуються навіть із відключеннями: пояснення ДТЕК

Дар'я Пшеничник
19 грудня 2025, 10:57
В компанії зазначають, що зараз електроенергією користуються не менше, просто інакше.
  • Лічильник показує майже ті самі цифри, бо після відключень техніку вмикають одночасно й активно
  • Якщо не передати показники вчасно, нарахування йде за середнім споживанням

Попри графіки відключень, споживання електроенергії у домогосподарствах залишається майже незмінним. Про це зазначається у новому відео компанії ДТЕК.

Фахівці пояснюють, що коли електропостачання відновлюється, люди одразу запускають кілька приладів - пральну машину, бойлер, плиту, зарядні пристрої.

Таким чином, енерговитрати концентруються у короткий проміжок часу, але загальний місячний показник майже не зменшується.

"Тому за місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть із графіками відключень, - зазначили у ДТЕК.

Ще один фактор - несвоєчасна передача показників лічильника. У такому випадку нарахування здійснюється за середнім споживанням попередніх місяців, що часто не відповідає реальним витратам і призводить до несподіваних сум у платіжках.

Що радять енергетики

  • Передавати показники щомісяця.
  • Вмикати техніку поступово після відновлення світла, щоб уникнути пікових навантажень.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, намагаючись порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики й створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українське Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень.

За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, що забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна - порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", - пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах може значно ускладнитися, а навантаження на систему зростатиме.

Вимкнення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

свет ДТЕК лічильник відключення світла
