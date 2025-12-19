Рус
Ворог має успіх у двох областях: у DeepState розповіли, де ситуація найбільш напружена

Дар'я Пшеничник
19 грудня 2025, 09:59
Окупаційна армія РФ просунулася у Донецькій та Запорізькій областях.
DeepState Гуляйполе
Російські окупанти просунулися біля Гуляйполя / Главред, фото: DeepState, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • РФ просунулась біля Дронівки, Никанорівки, Панківки та в Гуляйполі
  • Найбільше атак - 46 на Покровському напрямку
  • Ще 24 атаки на Костянтинівському та 17 - на Гуляйпільському

Український аналітичний проєкт DeepState повідомляє про нові просування армії РФ на сході та півдні України. За їхніми даними, окупанти досягли успіху поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області - Дронівки, Никанорівки та Панківки, а також зафіксовано рух ворога у самому місті Гуляйполі на Запоріжжі.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Генеральний штаб ЗСУ інформує, що лише за минулу добу противник здійснив 46 спроб прориву українських позицій. Атаки відбувалися в районах Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького, Філії, а також у напрямку Торецького, Нового Шахового та Новопавлівки.

Не менш напруженою є ситуація на Костянтинівському напрямку. Тут російські війська атакували 24 рази, намагаючись просунутися біля Клебан-Бика, Плещіївки, Щербинівки, Олександро-Шультиного та Русиного Яру, а також у напрямку Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та Софіївки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 17 атак ворога. Бої точилися поблизу Солодкого, Зеленого та Гуляйполя, а також у напрямку Варварівки й Добропілля.

Військові розкрили деталі ситуації на фронті

У Донецькій області війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

Тим часом у партизанському русі Атеш повідомляють, що окупанти віддають гроші за те, щоб не воювати. За щомісячну оплату, у розмірі 50 тисяч рублів готівкою, загарбники залишаються при штабі, або ж їх оформляють на фіктивні внутрішні завдання, при цьому в документах залишається позначка "на бойових".

Крім цього, як писав Главред, Третій корпус спільно з ГУР МО України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту і поліпшити тактичне положення українських сил у районі. Українським бійцям вдалося ліквідувати полк армії країни-агресора Росії, а також взяти значну кількість окупантів у полон.

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Фронт





