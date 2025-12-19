Дружина втікача Влада Ями показала, від чого плаче танцюрист

Дружина Влада Ями поділилася несподіваним відео з аеропорту Маямі.

Влад Яма розридався при зустрічі/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Коротко:

Куди вирушив Влад Яма

Чому всі плакали

Український хореограф і танцюрист Влад Яма, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, розридався в аеропорту Маямі.

Відповідними кадрами поділилася його дружина Лілія на своїй сторінці в Instagram. Виявилося, що танцюрист розридався не просто так, а тому що зустрічав своїх батьків з України, з якими він не бачився 4 роки. Від самого початку повномасштабного вторгнення їхній син не повертався в Україну.

Лілія опублікувала фото, як вони зустрічали батьків Ями, а також показала зворушливу зустріч.

Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama

Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama

"Ми не бачилися 4 роки - нарешті будемо обійматися", - написала Лілія Яма.

Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama

Вона також написала, що нікого не знімала, бо всі плакали. "Все за кадром, тому що тільки сльози радості", - написала вона.

Як живе Влад Яма

Влад Яма, схоже, не планує повертатися зі США до рідної країни і частенько потрапляє в різні скандали за кордоном. Утікач використовує російську мову і навіть жартував над українцями в день одного з масованих обстрілів України з боку терористичної Росії.

Влад Яма / інфографіка: Главред

Зазначимо, як повідомляв Главред, російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, нагадала шанувальникам, від кого вона народила свою дочку.

Раніше також російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, почав "проїдати" нерухомість, щоб безбідно жити в США.

Про персону: Влад Яма Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

