Дружина втікача Влада Ями показала, від чого плаче танцюрист

Олена Кюпелі
19 грудня 2025, 11:46
89
Дружина Влада Ями поділилася несподіваним відео з аеропорту Маямі.
Влад Яма
Влад Яма розридався при зустрічі/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Коротко:

  • Куди вирушив Влад Яма
  • Чому всі плакали

Український хореограф і танцюрист Влад Яма, який втік за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, розридався в аеропорту Маямі.

Відповідними кадрами поділилася його дружина Лілія на своїй сторінці в Instagram. Виявилося, що танцюрист розридався не просто так, а тому що зустрічав своїх батьків з України, з якими він не бачився 4 роки. Від самого початку повномасштабного вторгнення їхній син не повертався в Україну.

відео дня

Лілія опублікувала фото, як вони зустрічали батьків Ями, а також показала зворушливу зустріч.

Влад Яма зустрів батьків у США
Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama
Влад Яма зустрів батьків у США
Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama

"Ми не бачилися 4 роки - нарешті будемо обійматися", - написала Лілія Яма.

Влад Яма зустрів батьків у США
Влад Яма зустрів батьків у США / Фото Instagram/liliya_yama

Вона також написала, що нікого не знімала, бо всі плакали. "Все за кадром, тому що тільки сльози радості", - написала вона.

Як живе Влад Яма

Влад Яма, схоже, не планує повертатися зі США до рідної країни і частенько потрапляє в різні скандали за кордоном. Утікач використовує російську мову і навіть жартував над українцями в день одного з масованих обстрілів України з боку терористичної Росії.

Влад Яма
Влад Яма / інфографіка: Главред

Про персону: Влад Яма

Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

