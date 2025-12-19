Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Стоцька з копією Кіркорова похвалилася луком: який вигляд має донька співачки

Олена Кюпелі
19 грудня 2025, 11:16
134
Анастасія Стоцька поділилася новими фото своїх дітей, схожих на Кіркорова.
Анастасія Стоцька, Філіп Кіркоров
Анастасія Стоцька та Філіп Кіркоров довго співали в дуеті/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Коротко:

  • Який вигляд має донька Стоцької
  • На кого схожі діти Анастасії Стоцької

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, нагадала шанувальникам від кого вона народила свою дочку.

Як відомо, дівчинка як дві краплі води схожа на пропутінського російського співака і близького "друга" Стоцької - Філіпа Кіркорова. У дівчинки точно такі ж темні великі очі, як у самого Кіркорова, і вона дуже схожа на біологічну дочку співака Аллу-Вікторію.

відео дня
Стоцька та її дочка в ліфі
Стоцька та її донька в ліфі / Фото Instagram/100tskaya

На одному з фото в Instagram, вона позує разом з донькою в ліфті. На другому фото, яким вона поділилася, Стоцька знялася разом зі старшим сином і своїми батьками. Обидва підлітки є точними копіями Філіпа Кіркорова.

Який вигляд має донька та син Стоцької
Який вигляд має донька та син Стоцької / Фото Instagram/100tskaya

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, почав "проїдати" нерухомість, щоб безбідно жити в США.

Напередодні, в родині легендарної української артистки Софії Ротару відбулося поповнення - співачка Sonya Kay (справжнє ім'я Софія Хлябич) народила хлопчиків-близнюків.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Анастасія Стоцька

Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анастасія Стоцька новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

12:55Фронт
"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

12:10Україна
Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

11:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

Останні новини

13:02

Слова "хештег" в українській мові немає: як правильно називати дивний символ

12:58

Святкові традиції СРСР: чому Новий рік тоді був справжнім випробуванням для родини

12:55

Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

12:28

Навіщо водії кладуть миску з сіллю в авто - хитрий трюк проти трьох проблем

12:26

Тіна Кароль переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
12:10

"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

11:57

Як швидко відмити сито: геніальний метод, який економить час і воду

11:47

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умоваВідео

11:46

Дружина втікача Влада Ями показала, від чого плаче танцюрист

Реклама
11:43

Майже 80 років носило ім'я організатора терору і друга Леніна - що це за місто України

11:19

Антициклон атакує Україну: скоро погода різко змінить своє русло

11:16

Стоцька з копією Кіркорова похвалилася луком: який вигляд має донька співачки

11:14

Тримач для зубних щіток чорний та погано пахне: як його правильно чистити

10:57

Чому рахунки українців за світло не зменшуються навіть із відключеннями: пояснення ДТЕК

10:31

Посилює атаки проти Європи: в ISW заявили про вступ РФ у "нульову фазу"

10:11

Чи можна купувати одяг до народження дитини: священник розставив крапки над "і"Відео

09:59

Ворог має успіх у двох областях: у DeepState розповіли, де ситуація найбільш напружена

09:43

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

09:27

Удар РФ по Одеській області: люди залишились без води і тепла, скасовано поїздиФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Реклама
08:32

У разі падіння Покровська: відомо, які напрямки можуть стати "гарячими"Відео

08:10

Розділ України і паскудний мир – до чого призведуть переговори і "план Трампа" у 2026 роціПогляд

07:45

Дрони атакували три регіони РФ: горить ТЕЦ в Орлі та хімзавод у Тольятті, немає світла

07:02

Євросоюз схвалив €90 млрд допомоги Україні без використання активів РФ

06:12

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

06:10

В окупантів нова тактика: що задумав ПутінПогляд

04:30

Доля подарує справжнє різдвяне диво: двом знакам зодіаку пощастить 25 грудня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

03:46

Хвилина і можна виходити на вулицю: як стильно зав'язати шарф на голові

03:03

Дезодорант чи антиперспірант: що реально зупиняє запах і піт та яка між ними різницяВідео

02:50

Чотири знаки зодіаку схоплять удачу за хвіст - названо щасливчиків 2026-го року

02:23

Як почистити зварені яйця за 5 секунд: дуже простий, але дієвий метод

01:55

"НАТО не обов’язково": Кулеба назвав, які гарантії реально захистять Україну

00:18

Топ-8 для "Шахтаря" та прощальний акорд киян: підсумки матчів українських команд

00:01

"Фантастичних умов не буде": Арахамія різко оцінив шанси мирної угоди з РФ

18 грудня, четвер
23:52

Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

23:08

Маму вбили на очах у дітей: "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей

22:40

Пів дня у темряві: ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудняФото

21:58

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталіВідео

21:47

7 ідей новорічного манікюру 2026, які вразять усіх

Реклама
21:44

"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для УкраїниВідео

21:21

Як зрозуміти, що кіт щасливий - названо десять неочевидних ознакВідео

20:44

Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

20:40

Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 19 грудняФото

20:19

Мирний план Трампа не припинить війну - яку пастку готують для України

20:15

Водіїв закликали поставити тарілку з водою на пасажирському сидінні - для чого

19:51

Вводяться нові графіки на 19 грудня: що буде зі світлом у п'ятницю

19:30

Чому у готелях немає 13 поверху: пояснення здивує багатьох

19:27

"Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі: за скільки ракета долетить до України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти