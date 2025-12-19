Стоцька з копією Кіркорова похвалилася луком: який вигляд має донька співачки

Анастасія Стоцька поділилася новими фото своїх дітей, схожих на Кіркорова.

Анастасія Стоцька та Філіп Кіркоров довго співали в дуеті/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Стоцька

Який вигляд має донька Стоцької

На кого схожі діти Анастасії Стоцької

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, нагадала шанувальникам від кого вона народила свою дочку.

Як відомо, дівчинка як дві краплі води схожа на пропутінського російського співака і близького "друга" Стоцької - Філіпа Кіркорова. У дівчинки точно такі ж темні великі очі, як у самого Кіркорова, і вона дуже схожа на біологічну дочку співака Аллу-Вікторію.

Стоцька та її донька в ліфі / Фото Instagram/100tskaya

На одному з фото в Instagram, вона позує разом з донькою в ліфті. На другому фото, яким вона поділилася, Стоцька знялася разом зі старшим сином і своїми батьками. Обидва підлітки є точними копіями Філіпа Кіркорова.

Який вигляд має донька та син Стоцької / Фото Instagram/100tskaya

Про персону: Анастасія Стоцька Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).

В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.

Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.

