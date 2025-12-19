Стоцька з копією Кіркорова похвалилася луком: який вигляд має донька співачки

Коротко:
- Який вигляд має донька Стоцької
- На кого схожі діти Анастасії Стоцької
Російська співачка Анастасія Стоцька, яка родом з України, але мовчить про терористичну війну в рідній країні, нагадала шанувальникам від кого вона народила свою дочку.
Як відомо, дівчинка як дві краплі води схожа на пропутінського російського співака і близького "друга" Стоцької - Філіпа Кіркорова. У дівчинки точно такі ж темні великі очі, як у самого Кіркорова, і вона дуже схожа на біологічну дочку співака Аллу-Вікторію.
На одному з фото в Instagram, вона позує разом з донькою в ліфті. На другому фото, яким вона поділилася, Стоцька знялася разом зі старшим сином і своїми батьками. Обидва підлітки є точними копіями Філіпа Кіркорова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв про те, що російський співак Микита Пресняков, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, почав "проїдати" нерухомість, щоб безбідно жити в США.
Напередодні, в родині легендарної української артистки Софії Ротару відбулося поповнення - співачка Sonya Kay (справжнє ім'я Софія Хлябич) народила хлопчиків-близнюків.
Вас також може зацікавити:
- Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова
- Потрібен тест ДНК: Анастасія Стоцька показала доньку - копію путініста Кіркорова
- Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова
Про персону: Анастасія Стоцька
Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред