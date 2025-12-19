Антициклон атакує Україну: скоро погода різко змінить своє русло

Українців чекає стійка антициклональна погода.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Якою буде погода на вихідних

Де буде найтепліше

Погода в Україні на вихідних, 20 та 21 грудня, буде під впливом масштабної зони підвищеного атмосферного тиску. По всій території переважатиме похмура слабовітряна погода, місцями з туманами та мрякою. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він наголосив, що температурний фон очікується вищим за норму на 3 – 5 градусів у всіх регіонах, а найтепліша погода традиційно прогнозується у південній половині країни та на Кримському півострові.

Погода в Україні 20 грудня

У суботу в західних областях очікується тепла погода без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +2…+7 градусів.

У північних регіонах України прогнозується хмарна та спокійна погода, без опадів. Місцями може спостерігатися туман. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5 градусів.

У центральних регіонах прогнозується похмура погода, без істотних опадів. Температура повітря в нічний час очікується в межах -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У південній частині та на Кримському півострові спостерігатиметься тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні 0…+5 градусів, вдень +5…+10 градусів.

У східних регіонах очікується хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

Погода 20 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 21 грудня

У неділю в західних областях протягом доби можуть спостерігатися місцями невеликі опади у вигляді дощу та мряки. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +2…+7 градусів.

У північних регіонах України очікується похмура погода, без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -3...+2 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центральних областях країни переважатиме спокійна та хмарна погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 градуси, в денні години +1...+6 градусів.

У південних областях, а також у Криму утримається тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У східних областях переважатиме похмура та стійка погода, без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень -1...+4 градуси.

Погода 21 грудня / фото: meteoprog

Коли прийде зимове похолодання

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що 21 грудня в Україну прийде груднева, морозна погода.

"Погода - груднева, типова для цього періоду, чекаємо потихеньку 21 грудня, коли сонце поверне на весну, а зима на мороз. За попередніми прогнозами, якраз 21-го грудня знов похолоднішає, але не набагато", - підкреслила вона.

Що таке антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності на 19 грудня. На Лівобережжі, у західних та Житомирській областях очікується туман з видимістю 200-500 м.

Синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що з 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання. Вночі може бути -7...-12 градусів.

Крім того, найближчими днями температура повітря зазнаватиме незначних коливань. Проте вже ближче до Різдва очікується надходження свіжішої повітряної маси.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

