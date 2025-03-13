ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди: які території Україна отримає взамін

Росія та Україна можуть провести обмін в рамках якого ЗСУ вийдуть з Курщини, а російські війська - з окупованих районів Харківщини, вказує експерт.

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Які території Україна отримає в обмін на Курщину / Колаж Главред, фото: ISW, 22 ОМБр

Про що сказав Снєгирьов:

Сили оборони можуть вийти з Курщини в обмін на звільнення окупованих територій Харківщини

Можна стверджувати, що консультації між сторонами щодо "обміну територіями" відбувались

Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов

За його словами, хоча Росія офіційно заперечувала можливість таких домовленостей, саме вона поширила інформацію про потенційний обмін Курської області на Запорізьку АЕС, хоча згодом відкинула цю ідею.

"Це означає, що можна припускати, а можливо, навіть стверджувати, що подібні консультації між українською та російською сторонами щодо територіальних обмінів усе ж таки відбувалися. Згадаймо також публікацію Bloomberg ще до інавгурації Трампа, де йшлося про можливі територіальні обміни.Чому я так детально на цьому зупиняюся? Тому що я не випадково згадав про перехоплення тактичної ініціативи силами оборони України на Куп'янському напрямку", - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що українські війська покращили позиції в районі Сеньківки та відкинули ворога на 5-7 км від Куп’янська. Це не лише стабілізаційні заходи, а й потенційна передумова до ширших маневрів.

Аналітик не виключає, що в разі виходу ЗСУ з Курської області росіяни можуть залишити Харківську область, оскільки тимчасово окупована територія там приблизно рівноцінна.

На його думку, це можливо, адже Харківська область, на відміну від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської, не входить до складу РФ згідно з указом Путіна. Тому Москва не зможе аргументувати негативні наслідки її деокупації з точки зору власної конституції.

Снєгирьов зазначив, що у такій ситуації росіяни або самі підуть, або ж ЗСУ проведуть успішний контрнаступ у районі Вовчанська та Куп’янська.

"Але ще раз наголошую: обмін на Запорізьку чи Херсонську область апріорі росіянами не розглядається", - резюмував він.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Снєгирьова Главреду про наслідки переговорів між США та Україною:

Бої в Курській області - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія встановила контроль над містом Суджа в Курській області та веде бойові дії в прикордонних селах Сумщини. За даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти можуть намагатися створити буферну зону поблизу кордону. Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри, оприлюднені 12 березня, свідчать про нещодавнє захоплення Суджі та просування російських військ на північний захід від міста.

Водночас New York Post повідомляє, що російські війська прорвали оборону України в районі Суджі, що створює загрозу для подальшого перебігу Курської операції. Якщо ситуація не зміниться, протягом двох тижнів українським військовим можуть наказати відступити з Курської області.

Крім того, представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що російські війська здійснюють масовані штурмові атаки на позиції ЗСУ в Сумській області, що є частиною їхнього наступу в Курському напрямку.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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