Прогриміли десятки вибухів: безпілотники атакували Краснодарський край і Курськ

Очевидці повідомляли про звуки вибухів і гудіння моторів. Місцева влада атаки не коментувала.

https://glavred.net/war/progremeli-desyatki-vzryvov-bespilotniki-atakovali-krasnodarskiy-kray-i-kursk-10735691.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Краснодарський край і Курськ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, t.me/shot_shot

Коротко:

У Краснодарському краї та в Курську прогриміли вибухи

Моніторингові канали повідомляли про рух дронів

Офіційної інформації про постраждалих і руйнування поки немає

В ніч на 27 січня країну-агресора Росію атакували безпілотники. Жителі Слов'янського району Краснодарського краю РФ і Курська поскаржилися на серію потужних вибухів.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили ще близько опівночі. Російські моніторингові канали попереджали про рух дронів курсом на область. "Росавіація" ввела обмеження в аеропорту Краснодара на посадку і виліт літаків.

відео дня

Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, понад 10 вибухів було чутно в Слов'янському районі Краснодарського краю. За словами очевидців, працювали сили ППО.

За словами місцевих жителів, вибухи почалися приблизно о 01:40. Також у місті працювала сирена повітряної небезпеки.

"Очевидці стверджують, що чули "басовиті вибухи і дзижчання мотора" з боку Азовського моря. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Тимчасові обмеження на приліт і виліт повітряних суден введені в аеропорту Краснодара", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в ніч на 26 січня дрони також атакували Краснодарський край РФ. У мережі повідомили про обстріл міста Слов'янськ-на-Кубані, де під ударом опинився НПЗ.

У Слов'янському районі Краснодарського краю були чутні вибухи / t.me/shot_shot

Атака на Курськ

Крім того, в ніч на 27 січня жителі російського Курська скаржилися на атаку безпілотників. За інформацією місцевих каналів, вибухи в місті чули близько 01:00 години, також очевидці бачили яскраві спалахи в небі на тлі обстрілу.

Загалом мешканці Курська нарахували близько 5-7 сильних вибухів у різних районах міста. Даних про наслідки атаки на момент публікації не було. Російська влада обстріл не коментувала.

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 23 січня в російській Пензі прогриміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в Пензі загорілася місцева нафтобаза "Пензанефтепродукт". Також під ударом опинилася ТЕЦ.

Вночі на 20 січня дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був нанесений по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами і системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред