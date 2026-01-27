Прогриміли десятки вибухів: безпілотники атакували Краснодарський край і Курськ

Коротко:
- У Краснодарському краї та в Курську прогриміли вибухи
- Моніторингові канали повідомляли про рух дронів
- Офіційної інформації про постраждалих і руйнування поки немає
В ніч на 27 січня країну-агресора Росію атакували безпілотники. Жителі Слов'янського району Краснодарського краю РФ і Курська поскаржилися на серію потужних вибухів.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили ще близько опівночі. Російські моніторингові канали попереджали про рух дронів курсом на область. "Росавіація" ввела обмеження в аеропорту Краснодара на посадку і виліт літаків.
Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, понад 10 вибухів було чутно в Слов'янському районі Краснодарського краю. За словами очевидців, працювали сили ППО.
За словами місцевих жителів, вибухи почалися приблизно о 01:40. Також у місті працювала сирена повітряної небезпеки.
"Очевидці стверджують, що чули "басовиті вибухи і дзижчання мотора" з боку Азовського моря. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Тимчасові обмеження на приліт і виліт повітряних суден введені в аеропорту Краснодара", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що в ніч на 26 січня дрони також атакували Краснодарський край РФ. У мережі повідомили про обстріл міста Слов'янськ-на-Кубані, де під ударом опинився НПЗ.
Атака на Курськ
Крім того, в ніч на 27 січня жителі російського Курська скаржилися на атаку безпілотників. За інформацією місцевих каналів, вибухи в місті чули близько 01:00 години, також очевидці бачили яскраві спалахи в небі на тлі обстрілу.
Загалом мешканці Курська нарахували близько 5-7 сильних вибухів у різних районах міста. Даних про наслідки атаки на момент публікації не було. Російська влада обстріл не коментувала.
Атаки по території РФ - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 23 січня в російській Пензі прогриміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в Пензі загорілася місцева нафтобаза "Пензанефтепродукт". Також під ударом опинилася ТЕЦ.
Вночі на 20 січня дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був нанесений по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.
В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами і системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.
