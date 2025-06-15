ЗСУ уразили об'єкт виробництва БпЛА в Росії: Генштаб розкрив деталі атаки

Що відомо:
- Сили оборони завдали удару по воєенному об’єкту РФ
- Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА
- Засоби ураження досягли району цілі
У неділю, 15 червня, Сили оборони України завдали чергового прицільного удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії. Уражено одне з місць виробництва ударних БпЛА ворога. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
У ході операції підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у тісній координації з іншими компонентами Сил оборони уразили один із ключових об'єктів ВПК Росії — підприємство у місті Єлабуга, що в Республіці Татарстан.
Саме на цій виробничій базі, за даними Генштабу, росіяни організували виготовлення, тестування та запуск ударних БпЛА. Надалі ці дрони застосовувалися для атак по території України, в тому числі по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - заявили у відомстві.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують системну роботу зі знищення воєнно-економічного потенціалу агресора. Такі дії мають на меті не лише ускладнити Росії продовження збройної агресії проти України, а й примусити її згорнути бойові дії.
Атаки дронів у Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, 15 червня ударні дрони атакували об'єкти в російському Татарстані. Місцеві публікують фото ймовірного удару дрона по Єлабузі, де розташована особлива економічна зона Алабуга — ймовірне місце складання російських БпЛА. Через атаки зафіксовані перебої з мобільним інтернетом і зв’язком у регіоні.
Також Татарстан атакували вранці 10 червня. Вибухи пролунали в Єлабузі, де окупанти виробляють "Шахеди", та поблизу Нижньокамська.
Крім цього, 11 червня в Енгельсі Саратовської області пролунав потужний вибух. За різними даними, вибух стався або на 9-му Центральному авторемонтному заводі, або на підприємстві "РусКон-С", що поблизу нафтобази "Кристал" та авіабази "Енгельс".
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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