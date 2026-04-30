Російські катери знищені прямо біля Керченського мосту: нічна операція ВМС ЗСУ

Українські захисники знищили російські катери "Соболь" та "Грачонок".

https://glavred.net/war/rossiyskie-katera-unichtozheny-pryamo-u-kerchenskogo-mosta-nochnaya-operaciya-vms-vsu-10760786.html Посилання скопійоване

МВС ЗСУ вдарили по російських катерах біля Керченського мосту

Що відомо:

ВМС ЗСУ завдали удару по катерах РФ, які охороняли Керченський міст

РФ втратила катер "Соболь" і катер "Грачонок"

Військово-морські сили ЗСУ вдарили по російських катерах, які охороняли Керченський міст. Це відбулося у ніч на 30 квітня. Це офіційно підтвердили у ВМС ЗСУ.

Внаслідок атаки були уражені:

відео дня

патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь",

протидиверсійний катер "Грачонок".

"В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", - йдеться у повідомленні.

У МВС ЗСУ зазначають, що ці катери є ключовими у береговій охороні, які окупанти використовують для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Повне відео можете переглянути у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Деталі та наслідки цієї атаки озвучив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Також до цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого півострова.

Крім того, 16 лютого пресслужба ГУР повідомила, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили десантний катер російських військ та елементи їхньої системи протиповітряної оборони в Криму.

Про джерело: Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред