Російські катери знищені прямо біля Керченського мосту: нічна операція ВМС ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2026, 11:29оновлено 30 квітня, 12:32
Українські захисники знищили російські катери "Соболь" та "Грачонок".
катер РФ
МВС ЗСУ вдарили по російських катерах біля Керченського мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Що відомо:

  • ВМС ЗСУ завдали удару по катерах РФ, які охороняли Керченський міст
  • РФ втратила катер "Соболь" і катер "Грачонок"

Військово-морські сили ЗСУ вдарили по російських катерах, які охороняли Керченський міст. Це відбулося у ніч на 30 квітня. Це офіційно підтвердили у ВМС ЗСУ.

Внаслідок атаки були уражені:

  • патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь",
  • протидиверсійний катер "Грачонок".

"В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", - йдеться у повідомленні.

У МВС ЗСУ зазначають, що ці катери є ключовими у береговій охороні, які окупанти використовують для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Деталі та наслідки цієї атаки озвучив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Також до цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого півострова.

Крім того, 16 лютого пресслужба ГУР повідомила, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили десантний катер російських військ та елементи їхньої системи протиповітряної оборони в Криму.

Про джерело: Військово-морські сили України

На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Керченський міст ВМС ЗСУ
Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

Українців закликали робити запаси води: РФ може готувати нові удари

Антициклон змінить погоду в Україні: коли буде по-справжньому тепло та сонячно

Знайдено заміну туалетному паперу: багато хто вже використовує сучасний метод

Для чого класти монету на роутер - популярний лайфхак, результат якого здивує

Китайський гороскоп на сьогодні, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

