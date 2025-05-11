Скинули КАБ на село: наслідки удару на Харківщині

Російська авіабомба зруйнувала будинки в Садоводі та спричинила пожежу на 130 квадратів.

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Удар завдано керованою авіабомбою по житловому сектору / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Главред

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Які наслідки атаки КАБом у Садоводі

Скільки людей постраждали від обстрілу

Як рятувальники ліквідовували наслідки удару

У неділю, 11 травня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, що входить до Великобурлуцької громади Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждав житловий сектор, зафіксовано руйнування та травмованих. Про це повідомляє Telegram-канал ДСНС України.

"Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району", – йдеться у повідомленні. відео дня

За інформацією рятувальників, пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, в одному з яких виникла пожежа на площі 130 квадратних метрів. Вогонь охопив житлові квартири та господарські споруди.

До ліквідації наслідків було залучено 2 пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

КАБ / Інфографіка: Главред

Унаслідок обстрілу постраждали дві жінки — у обох зафіксована гостра реакція на стрес. Також під час ліквідації наслідків пожежі рятувальники врятували кролика.

Повітряні атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Увечері 8 травня російські війська здійснили ракетний удар по Полтавській області. Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, у регіоні спрацювала протиповітряна оборона.

Крім того, унаслідок балістичного удару, який російські війська завдали 6 травня по селу Велика Чернеччина Сумської громади, загинули троє мирних жителів, серед них – 6-річний хлопчик.

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