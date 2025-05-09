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ППО зупинила ракету на Полтавщині: які наслідки вона залишила після себе

Руслан Іваненко
9 травня 2025, 00:24
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Внаслідок ракетної атаки по Полтавщині пошкоджено будинки, але жертв вдалося уникнути.
ППО зупинила ракету на Полтавщині: які наслідки вона залишила після себе
Ракетна атака на Полтавщину 8 травня призвела до пошкоджень будинків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головні тези:

  • Володимир Когут подякував ППО за ефективну роботу
  • Пошкодження приватних будинків не призвели до жертв

Увечері 8 травня російські війська здійснили ракетний удар по Полтавській області. Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, у регіоні спрацювала протиповітряна оборона.

"Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – зазначив посадовець.

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Когут подякував силам ППО за ефективну роботу та оприлюднив фото наслідків інциденту.

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Російська ракета атакувала Полтавщину 8 травня / Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Нагадаємо, близько 19:50 у кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили тоді попереджали про загрозу ракетної атаки. Спочатку швидкісну ціль зафіксували над Сумською областю, згодом — на півночі Полтавщини.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

5 травня окупанти здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Унаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 16-річний підліток. Стан двох дорослих - важкий, один із них перебуває в критичному стані.

Увечері 5 травня росіяни масовано атакували Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Повідомлялося про кілька вибухів у місті.

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