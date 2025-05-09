ППО зупинила ракету на Полтавщині: які наслідки вона залишила після себе

Головні тези:
- Володимир Когут подякував ППО за ефективну роботу
- Пошкодження приватних будинків не призвели до жертв
Увечері 8 травня російські війська здійснили ракетний удар по Полтавській області. Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, у регіоні спрацювала протиповітряна оборона.
"Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", – зазначив посадовець.відео дня
Когут подякував силам ППО за ефективну роботу та оприлюднив фото наслідків інциденту.
Нагадаємо, близько 19:50 у кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили тоді попереджали про загрозу ракетної атаки. Спочатку швидкісну ціль зафіксували над Сумською областю, згодом — на півночі Полтавщини.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт. Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.
5 травня окупанти здійснили масовані обстріли Білопільської та Ворожбянської громад Сумської області. Унаслідок ворожих ударів загинули троє цивільних осіб, ще семеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих - 16-річний підліток. Стан двох дорослих - важкий, один із них перебуває в критичному стані.
Увечері 5 травня росіяни масовано атакували Одесу із застосуванням ударних БпЛА. Повідомлялося про кілька вибухів у місті.
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Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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