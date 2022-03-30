Російські загарбники відкрили вогонь по Дніпру: з'явилися перші подробиці

Росіяни обстріляли Дніпро

Російські загарбники відкритий вогонь з боку Херсонської області. Обстріляли територію Апостолівської громади і знищили нафтобазу в Дніпрі, йдеться в Telegram-каналі голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні окупанти здійснили провокацію з боку Херсонської області - обстріляли територію Апостолівської громади. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджених об'єктів також". - пише Лукашук.

Загарбники відкрили вогонь з повітря, в результаті чого потрапили в нафтобазу і знищили її. Інші ж ракети потрапили в два бензовози.

Загиблих або ж постраждалих немає.

Нагадаємо, від початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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