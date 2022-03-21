Росіяни вже не мріють зайняти Київ, а Маріуполь рятує столицю, Дніпро та Одесу - Резніков

Олексій Резніков / УНІАН

Плани Російської Федерації захопити Київ зірвані, а російські агресори отримують відсіч на багатьох напрямках. Таку заяву він опублікований на своїй сторінці в Facebook виступив керівник українського Міністерства оборони Олексій Резніков.

"Ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся в Чернігівській і Сумській областях, отримує болючі удари під Харковом, в Миколаївській, Херсонській і Луганській областях", - написав він.

Резніков окремо величезну роль, яку зіграли захисники Маріуполя в руйнуванні планів російських агресорів і активізації української оборони.

"Завдяки їхній самовідданості та надлюдській мужності врятовано десятки тисяч життів по всій Україні. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Всі повинні це розуміти", - заявив чиновник.читайте також"Ворог згине від своєї ж зброї": Резніков розповів про деморалізацію військових РФ

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що плани Росії щодо окупації України вже розламані, а українські бійці при цьому не тільки гідно тримають оборону, а й регулярно контратакують.

"У державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв'язку, не губіться. Ви потрібні країні! Ніхто не буде забирати непідготовлених людей в армію і відправляти на фронт. У цьому немає ніякого сенсу. Навпаки. Ми зможемо перемогти агресора в цій війні не кількістю, а якістю наших військ", – написав чиновник.