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Корбан пояснив спокійну ситуацію в Дніпрі

28 березня 2022, 22:19

Ворог навіть не наблизився до кордонів Дніпропетровської області.

Українські військові в Київській області
Українські військові / Reuters

У Дніпрі та інших містах області зберігається відносно спокійна ситуація тому, що це відповідає тактиці ворога. Зокрема, окупанти поки не мають можливості облягати місто.

Про це заявив глава штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан в інтерв'ю місцевому телеканалу.

За його словами, ворог навіть не наблизився до кордонів Дніпропетровської області.

"Мені важко зрозуміти, що у них в голові і які у них плани. Думаю, що те, що відбувається відповідає на сьогодні тактиці противника, які він змінює по ходу війни. На сьогоднішній день війська РФ змінили тактику, у них немає завдань йти у великі міста. Вони після Харкова і Києва розуміють, що це безперспективно з усіх точок зору, їх завдання тепер взяти будь-яке місто в оточення, перерізати всі комунікації і взяти в заручники цивільне населення. І ось коли вони домагаються такої мети, ми бачимо те, що зараз відбувається в оточеному Маріуполі, вони бомблять ці міста бомбами, 50-100 тонними бомбами, змушуючи страждати і гинути цивільне населення, яке, за їхніми задумами, має видавлювати військових", - розповів він.

Корбан зазначив, що окупанти влаштовують гуманітарну катастрофу справжнісіньку, коли немає води, їжі, світла, неможливо вийти на вулицю, тому що все проглядається безпілотниками.

читайте такожБої в Києві: астролог назвала точну дату затишшя в столиці"Це фактично те, що ми колись бачили з вами в кіно, коли фашисти бомбили міста, як це роблять російські війська. Тому сьогодні, я вважаю, що немає сенсу їм це робити в Дніпрі з однієї простої причини – для цього як мінімум потрібно місто взяти в облогу. А вони навіть не наблизилися до кордонів нашої області", - додав він.

Нагадаємо, в України є свої агенти в керівництві Росії, у тому числі і в Кремлі. Завдяки їм є можливість відстежувати всі інновації в озброєнні РФ.

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