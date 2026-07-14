Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Росіянам час тікати": Курносова попередила про похмуре майбутнє Криму

Анна Ярославська
14 липня 2026, 13:46
google news Підпишіться
на нас в Google
За будь-яку крадіжку доводиться платити, впевнена секретарка Форуму російської опозиції.
Ольга Курносова, Крим
У Криму назріває нова криза, вважає Ольга Курносова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olga.kurnosova.9, УНІАН

Про що розповіла Ольга Курносова:

  • Через провал туристичного сезону на регіон чекає жорстка криза
  • За крадіжку українських територій Москві доведеться дорого заплатити
  • Порушення Путіним кордонів 1991 року руйнує саму Росію

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про від’їзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися. Окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду, на її думку, на півострів чекає ще й серйозна економічна криза. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, згідно з міжнародним правом, Крим залишається частиною України, тому майно, придбане там після анексії, може опинитися під загрозою. Вона вважає, що багато росіян, які переїхали на півострів після 2014 року, не врахували цих ризиків.

відео дня

"І зараз перед ними постає питання: чи залишатися в Криму, ризикуючи, зокрема, власним життям", - сказала вона.

Окремо вона звернула увагу на економічну ситуацію в Криму. За її словами, багато мешканців півострова традиційно заробляли на туризмі, однак через фактичний зрив туристичного сезону вони можуть зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами.

Курносова також розкритикувала поширені в Росії твердження про те, що Крим був "подарований" Україні.

"Коли нам намагаються розповісти, що Хрущов "подарував" Крим Україні, треба згадати, чому це сталося. Бо суто з адміністративної точки зору в Криму завжди були проблеми з водою. І щоб їх вирішувати, було зручно адміністративно підпорядкувати Крим Українській РСР. Тому це зовсім не був "подарунок", як нам намагаються подати, а звичайне управлінське рішення", - пояснила вона.

Курносова також заявила, що порушення Росією міжнародно визнаних кордонів 1991 року ставить під сумнів стабільність самої Російської Федерації. На її думку, відмова визнавати ці кордони створює довгострокові юридичні та політичні проблеми.

"Коли Путін порушує кордони 1991 року, він фактично перетворює Російську Федерацію на failed state. Кордони 1991 року - це міжнародно визнані кордони не тільки України, а й самої Російської Федерації. І коли ти перестаєш їх визнавати, ти перестаєш визнавати й власні кордони. Після цього можуть виникати найрізноманітніші проблеми", - підкреслила опозиціонерка.

Курносова провела паралель із Північним Кіпром, який ніким не визнаний і вважається "сірою зоною". За її словами, ситуація може змінитися в будь-який момент, і майно, придбане там, може не дістатися дітям та онукам людей, які там живуть.

"Те саме стосується й Криму. За будь-яку крадіжку рано чи пізно доводиться платити. Навіть якщо тобі вдається якось "відкрутитися", то твоїм дітям точно доведеться за це розплачуватися. Зараз росіяни вже почали з цим стикатися. Хтось із них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - підкреслила вона.

Криму загрожує економічна криза

Багато кримчан завжди жили на півострові за рахунок туризму. Оскільки туристичний сезон провалений, у них виникне питання, на що жити далі.

"Економічний удар наближається, але кримчани ще не відчули його повною мірою", - вважає Курносова.

Вона не виключає, що багато мешканців Криму можуть шкодувати про те, що підтримали анексію півострова.

"Хочу нагадати, що в українському Криму було чудово (…) До загострення відносин в Україну можна було в’їжджати навіть за внутрішнім російським паспортом, і там навіть приймали російські рублі. Усе інше було вигадано путінською пропагандою, щоб поліпшити внутрішню ситуацію та підвищити рейтинг Путіна. У 2014 році Путіну справді вдалося підняти рейтинги, але за все доводиться платити. І зараз за це злодійство та вбивства на війні платять і росіяни, які приїхали туди після анексії, і Путін, і кримчани", - підсумувала Курносова.

Дивіться відео - інтерв’ю Ольги Курносової Главреду, в якому вона розповіла, чи варто росіянам виїжджати з Криму:

Жданов попередив росіян у Криму про майбутню депортацію

Росіяни, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, поки що мають можливість організовано покинути півострів, однак це "вікно можливостей" може закритися після руйнування Кримського мосту. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главред.

За словами експерта, поки Кримський міст залишається функціонуючим, мешканці півострова можуть вивезти майно, обладнання та повернутися до Росії.

Після втрати транспортного сполучення через Кримський міст ситуація кардинально зміниться. На його думку, тоді мова йтиме вже про поліцейську операцію з депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в цьому випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно покинути Крим", - підкреслив Жданов.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Операція Сил оборони в Криму

Як писав Главред, операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня. За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

Окупаційна влада Криму ввела надзвичайний стан на тлі ударів України по військових і логістичних об’єктах на півострові. Після перебоїв з електроенергією, паливом та рухом через Керченський міст частина людей почала залишати окупований регіон.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Крим став головною вразливістю РФ - Politico

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою.

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою скопіює нас. Ми, безумовно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно і дорого.

Інші новини:

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Ольга Курносова новини України новини Криму війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку - хто буде очолювати Кабмін

Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку - хто буде очолювати Кабмін

15:16Політика
Україна знищила корабель ФСБ РФ "Ізумруд": серед екіпажу є загиблі та поранені

Україна знищила корабель ФСБ РФ "Ізумруд": серед екіпажу є загиблі та поранені

14:33Війна
"Корецький буде покращеною версією Гончарука": Клочок - про нового можливого прем’єра

"Корецький буде покращеною версією Гончарука": Клочок - про нового можливого прем’єра

14:31Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

"Нехай забираються за Урал": Мадяр пояснив, чому Кримський міст ще не зруйновано

"Нехай забираються за Урал": Мадяр пояснив, чому Кримський міст ще не зруйновано

"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

Останні новини

15:23

Дівчина зробила ДНК-тест з цікавості й знайшла батька-мільярдера

15:21

Достойно пройшли найскладніший рік: у ЗМІ оцінили результати роботи уряду Юлії Свириденко

15:16

Верховна Рада відправила уряд Свириденко у відставку - хто буде очолювати Кабмін

15:06

Чому потрібно завжди застеляти ліжко вранці: мольфар дав несподівану порадуВідео

14:59

Лорак на невдалому фото показала вагітний живіт

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:33

Україна знищила корабель ФСБ РФ "Ізумруд": серед екіпажу є загиблі та поранені

14:31

"Корецький буде покращеною версією Гончарука": Клочок - про нового можливого прем’єра

14:29

Не отруює урожай та знищує шкідників: чим обробити город у липні, найкращий методВідео

14:27

Брату зірки серіалу "Вороніних" загрожує довічне ув’язнення за жорстоке вбивство

Реклама
14:23

Кущ, якого українці боялися століттями: яку рослину ніколи не садили біля дому

14:17

Кривонос незаконно став директором НАБУ – його призначили на "незалежному" конкурсі з порушенням закону Кучерявенком, – експрокурор САП

14:12

Для чого насправді потрібен другий отвір у раковині: сантехніки розкрили секретВідео

14:09

Сам їздить автобусом: унікального собаку-пасажира помітили у Полтаві

14:09

"Психічно непереборна хвороба": Кіркоров публічно зганьбився на сцені

13:51

Як зберігати чашки після миття: багато хто дізнається правду занадто пізно

13:46

"Росіянам час тікати": Курносова попередила про похмуре майбутнє КримуВідео

13:16

Які прізвища видають нащадків запорозьких козаків: їх носять тисячі українцівВідео

13:16

ВРУ підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: нові строки

13:10

Дрони на Підмосков'я: українського артиста звинуватили у підготовці атаки

12:56

Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель

Реклама
12:49

Зірка російського серіалу "Кухня" покинула свого сина

12:47

Найчастіше виграють джекпот: названо два найфартовіші знаки зодіаку

12:39

Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ

12:28

Без котів і похоронів: що відбувається у найнезвичайнішому місті світуВідео

12:09

Як прати тюль, щоб він був як новий: більшість пропускає один важливий етапВідео

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 15 липня: Собакам - обережність, Бикам - економія

11:51

Ніякий не "чемодан": як правильно назвати тверду дорожню сумку українською

11:45

В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

11:35

"Золотий ключ до закінчення війни": як Крим став головним слабким місцем РФ — Politico

11:24

Телеканал 2+2 започаткував спільний проєкт із 58 окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського

11:16

Молоко проти борошнистої роси: як врятувати огірки та помідори без хіміїВідео

11:06

"Худнемо ще чи вистачить": Цибульська розкрила свою вагу після схуднення

10:47

Крабовий салат абсолютно по-новому: рецепт літньої страви за 10 хвилин

10:47

Зірки обрали щасливчиків: три знаки зодіаку дочекалися своєї години

10:19

Які люди мають велике та добре серце: дати народження з "душею святого"

10:18

Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

10:00

"Воно не забувається": втікач Винник розкрив зірок, які йому співчувають

09:52

Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

09:34

Один колір може зіпсувати весь ремонт: як не варто фарбувати стіни вдомаВідео

09:34

У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворогаВідео

Реклама
08:48

Заплутаний тест з ПДР на уважність: куди дозволено проїхати водіюВідео

08:26

У РФ палають НПЗ, вибухи пролунали одразу у двох регіонах: що відомо

08:23

Загострення в Ормузькій протоці: Іран атакував два танкери, серед поранених є українці

07:48

Росія завдала балістичного удару по Києву: де спалахнули пожежі та які наслідкиФото

07:14

Дрони атакували Крим, у Севастополі - блекаут, Кримський міст перекрито: деталі

07:08

Казарін: роки мовчання про мобілізацію привели правих ветеранів на вулиці ЛьвоваПогляд

05:55

"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

05:30

Справжнє щастя вже поруч: які знаки зодіаку ось-ось опиняться у центрі удачі

04:41

Через що не брали на роботу в КДБ та міліцію СРСР: відповідь здивує багатьох

04:12

Звичайна кава стане в рази смачнішою: який інгредієнт потрібно додати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти