"Росіянам час тікати": Курносова попередила про похмуре майбутнє Криму

За будь-яку крадіжку доводиться платити, впевнена секретарка Форуму російської опозиції.

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У Криму назріває нова криза, вважає Ольга Курносова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olga.kurnosova.9, УНІАН

Про що розповіла Ольга Курносова:

Через провал туристичного сезону на регіон чекає жорстка криза

За крадіжку українських територій Москві доведеться дорого заплатити

Порушення Путіним кордонів 1991 року руйнує саму Росію

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про від’їзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися. Окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду, на її думку, на півострів чекає ще й серйозна економічна криза. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, згідно з міжнародним правом, Крим залишається частиною України, тому майно, придбане там після анексії, може опинитися під загрозою. Вона вважає, що багато росіян, які переїхали на півострів після 2014 року, не врахували цих ризиків.

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"І зараз перед ними постає питання: чи залишатися в Криму, ризикуючи, зокрема, власним життям", - сказала вона.

Окремо вона звернула увагу на економічну ситуацію в Криму. За її словами, багато мешканців півострова традиційно заробляли на туризмі, однак через фактичний зрив туристичного сезону вони можуть зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами.

Курносова також розкритикувала поширені в Росії твердження про те, що Крим був "подарований" Україні.

"Коли нам намагаються розповісти, що Хрущов "подарував" Крим Україні, треба згадати, чому це сталося. Бо суто з адміністративної точки зору в Криму завжди були проблеми з водою. І щоб їх вирішувати, було зручно адміністративно підпорядкувати Крим Українській РСР. Тому це зовсім не був "подарунок", як нам намагаються подати, а звичайне управлінське рішення", - пояснила вона.

Курносова також заявила, що порушення Росією міжнародно визнаних кордонів 1991 року ставить під сумнів стабільність самої Російської Федерації. На її думку, відмова визнавати ці кордони створює довгострокові юридичні та політичні проблеми.

"Коли Путін порушує кордони 1991 року, він фактично перетворює Російську Федерацію на failed state. Кордони 1991 року - це міжнародно визнані кордони не тільки України, а й самої Російської Федерації. І коли ти перестаєш їх визнавати, ти перестаєш визнавати й власні кордони. Після цього можуть виникати найрізноманітніші проблеми", - підкреслила опозиціонерка.

Курносова провела паралель із Північним Кіпром, який ніким не визнаний і вважається "сірою зоною". За її словами, ситуація може змінитися в будь-який момент, і майно, придбане там, може не дістатися дітям та онукам людей, які там живуть.

"Те саме стосується й Криму. За будь-яку крадіжку рано чи пізно доводиться платити. Навіть якщо тобі вдається якось "відкрутитися", то твоїм дітям точно доведеться за це розплачуватися. Зараз росіяни вже почали з цим стикатися. Хтось із них уже зрозумів, що з Криму час тікати", - підкреслила вона.

Криму загрожує економічна криза

Багато кримчан завжди жили на півострові за рахунок туризму. Оскільки туристичний сезон провалений, у них виникне питання, на що жити далі.

"Економічний удар наближається, але кримчани ще не відчули його повною мірою", - вважає Курносова.

Вона не виключає, що багато мешканців Криму можуть шкодувати про те, що підтримали анексію півострова.

"Хочу нагадати, що в українському Криму було чудово (…) До загострення відносин в Україну можна було в’їжджати навіть за внутрішнім російським паспортом, і там навіть приймали російські рублі. Усе інше було вигадано путінською пропагандою, щоб поліпшити внутрішню ситуацію та підвищити рейтинг Путіна. У 2014 році Путіну справді вдалося підняти рейтинги, але за все доводиться платити. І зараз за це злодійство та вбивства на війні платять і росіяни, які приїхали туди після анексії, і Путін, і кримчани", - підсумувала Курносова.

Дивіться відео - інтерв’ю Ольги Курносової Главреду, в якому вона розповіла, чи варто росіянам виїжджати з Криму:

Жданов попередив росіян у Криму про майбутню депортацію

Росіяни, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, поки що мають можливість організовано покинути півострів, однак це "вікно можливостей" може закритися після руйнування Кримського мосту. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главред.

За словами експерта, поки Кримський міст залишається функціонуючим, мешканці півострова можуть вивезти майно, обладнання та повернутися до Росії.

Після втрати транспортного сполучення через Кримський міст ситуація кардинально зміниться. На його думку, тоді мова йтиме вже про поліцейську операцію з депортації громадян РФ, які незаконно переселилися до Криму після початку окупації півострова у 2014 році.

"Причому в цьому випадку цивільне населення - росіяни, які переїхали до Криму після 2014 року, - будуть прирівнюватися до комбатантів, окупантів. Тож у них поки що залишається вікно можливостей відносно спокійно покинути Крим", - підкреслив Жданов.

​Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Операція Сил оборони в Криму

Як писав Главред, операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її хід уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 червня. За його словами, Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент нескінченного затягування бойових дій.

Окупаційна влада Криму ввела надзвичайний стан на тлі ударів України по військових і логістичних об’єктах на півострові. Після перебоїв з електроенергією, паливом та рухом через Керченський міст частина людей почала залишати окупований регіон.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що українські дрони фактично ізолюють тимчасово окупований Крим, тому найближчим часом півострів "перетвориться на острів".

Крим став головною вразливістю РФ - Politico

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою.

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою скопіює нас. Ми, безумовно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно і дорого.

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Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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