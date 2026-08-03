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Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США - яка причина

Руслана Заклінська
3 серпня 2026, 20:14оновлено 3 серпня, 20:59
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Указ глави держави оприлюднено на сайті президента.
Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США - яка причина
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/olga.kravets.796

Що відомо:

  • Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США
  • Стефанішина заявила, що вирішила піти через особисті обставини
  • Стефанішина продовжить працювати для України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ глави держави оприлюднено на сайті президента

"Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади надзвичайного та повноважного посла України у Сполучених Штатах Америки", - йдеться у документі.

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Наразі указ про призначення нового посла України в США відсутній.

Ольга Стефанішина була призначена послом України у США у серпні 2025 року. До того вона обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Коментар Ольги Стефанішиної

Ольга Стефанішина написала у Facebook, що сама ухвалила рішення скласти повноваження посла України у Сполучених Штатах Америки. За її словами, це пов’язано з особистими обставинами.

Стефанішина назвала роботу послом України у Вашингтоні під час повномасштабної війни найбільшою честю у своєму житті. Вона також подякувала Зеленському за довіру та можливість представляти Україну у США.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше... Для мене важливо ухвалювати такі рішення самостійно, тим паче що основні пункти плану, з яким я приїхала, виконано", - зазначила вона.

Серед головних результатів вона назвала посилення постачання американської зброї Україні, збереження підтримки Вашингтона та закріплення цієї допомоги у законодавстві США.

"Ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують", - заявила Стефанішина.

Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США - яка причина
Заява Ольги Стефанішиної / Фото: facebook.com/olga.kravets.79

Вона також наголосила, що досягнуті домовленості між Україною та США не залежать від зміни посадовців чи адміністрацій, а подальша робота має бути спрямована на зміцнення цих відносин. Окремо Стефанішина заявила, що найближчим часом публічно прокоментує питання, які останнім часом з’являлися у медіа.

"Я продовжу працювати для України та нашої перемоги там, де буду корисною", - підсумувала вона.

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Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. Він зазначив, що робота над розвитком співробітництва зі США триватиме під час погоджень її кандидатури на посаду посла в США.

Згодом прездент вирішив оновити принципи роботи Ради національної безпеки і оборони України. За повідомленням, Рустем Умєров і Ігор Клименко отримають нові напрямки відповідальності, а відповідні укази мають бути підписані наступного тижня.

Уже 3 серпня Зеленський оголосив про кадрові призначення в системі безпеки держави і повідомив про нові ролі для ключових фігур. Він повідомив, що Умєров буде координувати роботу Drone deals та займатиметься питаннями дипломатії й оборони, а Ігор Клименко стане новим секретарем РНБО.

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Про персону: Ольга Стефанішина

Ольга Віталіївна Стефанішина - українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020-2025). Міністерка юстиції (2024-2025).

Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

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