Іран готував удари по трьох об'єктах в Україні: в Тегерані зробили заяву

Коротко:
- Іран готував удар по трьох об’єктах в Україні
- Атаки скасували після вибачень Києва
- Резаї також пригрозив ударами по кораблях США
Іран був готовий завдати ударів по трьох об'єктах на території України після атаки на іранське судно в Каспійському морі, проте ці плани скасували. Про це в ефірі державного телебачення Ірану повідомив радник верховного лідера країни Мохсен Резаї, передає Clash Report.
"Ми були готові атакувати три об'єкти в Україні, але після того, як ця країна вибачилася, ми скасували атаку", - заявив Резаї.відео дня
За його словами, рішення про відмову від ударів було ухвалене після того, як Київ перепросив і пояснив, що атака на іранське судно в Каспійському морі була помилкою. При цьому Резаї не уточнив, які об'єкти в Україні розглядалися як потенційні цілі.
Крім того, іранський посадовець зробив жорсткі заяви щодо ситуації в Ормузькій протоці. Він наголосив, що Тегеран "не дозволить відкриття жодного маршруту, окрім іранського" в Ормузькій протоці.
Резаї також пригрозив, що Іран готовий атакувати будь-який військовий корабель США, який, за його словами, використовуватиме "незаконний маршрут" у протоці.
Чи міг Іран насправді завдати удару по Україні - думка експерта
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що гучні погрози Ірану на адресу України є не демонстрацією сили, а реакцією на страх втратити стратегічний транспортний коридор у Каспійському морі. Експерт наголосив, що прямий удар по Україні був би невигідним для Ірану, оскільки у відповідь Тегеран може отримати серйозні наслідки.
"А що це їм дасть? Одна справа - судна в Каспійському морі, які перевозять військові вантажі для Росії і тому є законними цілями. І зовсім інша - завдати ракетного удару по території України. В Ірані чудово розуміють, що у відповідь теж прилетить", - зазначив Семиволос.
Він додав, що у разі ескалації під загрозою може опинитися іранська портова інфраструктура в Каспії, а також посилиться міжнародна ізоляція Тегерана. На думку експерта, саме тому Іран обмежується погрозами, які свідчать про його занепокоєння ситуацією.
Погрози Ірану атакою по Україні - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, СБУ далекобійними дронами уразила в Каспійському морі три судна, пов'язані з постачанням зброї з Ірану до РФ, а також нафтовидобувну платформу родовища "Філановського", повідомили аналітики Defense Express. Серед уражених цілей - суховантажі Port Olya 2 і Bege
Міністерство закордонних справ Ірану засудило удар по судну в Каспійському морі і заявило про захист національних інтересів. Представники відомства наголосили, що у Тегерана є право на "відповідні дії" у відповідь на атаки.
У ВМС України заявили, що судна, які забезпечують російську армію, є законними військовими цілями. Представник ВМС Дмитро Плетенчук, коментуючи заяви Ірану після ударів по цілях у Каспійському морі, наголосив, що думка держави, яка постачає Росії дрони та допомагає у війні, "є останньою, яка має хвилювати Україну".
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Про джерело: Clash Report
Clash Report - це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.
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