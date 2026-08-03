Вибухи та пожежі в Криму: під удар могла потрапити нафтобаза, деталі

Місцеві жителі чули численні вибухи, стрілянину та проліт дронів.

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Вибухи в Криму / колаж: Главред, фото: скрыншот, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Вибухи лунали в Керчі, Феодосії, Сімферополі та Євпаторії

Зафіксована пожежа поблизу Керченського порту

Рух Керченським мостом тимчасово перекрили

У ніч проти 3 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржилися на проліт безпілотників, роботу ППО та мобільних вогневих груп. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

Вибухи фіксували у Феодосії, Сімферополі та Керчі, а також у Сакському районі, Євпаторії й селищі Чорноморське. Близько першої години ночі в Сімферополі почули два потужних вибухи.

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Найгучніше, за свідченнями очевидців, було в Керчі - там чули численні вибухи, стрілянину та проліт дронів.

"Одна пожежа в Керчі зафіксована поруч із Керченським мостом у тимчасовому селищі будівельників. За 300 метрів на північ розташований нафтогазовий термінал "ТЕС", який вже неодноразово атакували дрони", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Феодосії один із дронів міг влучити поблизу місцевої нафтобази.

Крім того, на тлі атаки росіяни тимчасово заблокували проїзд Керченським мостом.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Цілі в Криму для ударів

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що удари України на великі відстані ставлять Росію у скрутне становище.

На його думку, незабаром паливна криза позначиться на армії РФ.

"Крим - у цьому випадку пріоритет. Там знищується енергетична інфраструктура, системи ППО, інфраструктура, що забезпечує утримання угруповання російських військ. Все це робиться для того, щоб росіяни зрозуміли, що пора збирати речі й тікати додому", - підкреслив він.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на 1 серпня уразили склад морських безекіпажних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

31 липня у тимчасово окупованій Євпаторії під удар потрапив місцевий авіаційний завод. У результаті атаки було уражено два ангари, де зберігалася авіаційна техніка, а також виробничий цех підприємства.

У ніч на 22 липня у тимчасово окупованому Росією Криму пролунала серія вибухів - безпілотники атакували щонайменше три населені пункти півострова. У Ялті після влучання спалахнула пожежа на великій електропідстанції, а місто залишилося без світла

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Про джерело: Кримський вітер Кримський вітер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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