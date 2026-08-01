У Криму утворилися черги за їжею і балонами на тлі ударів України - Reuters

Удари по енергетичній інфраструктурі окупантів призвели до глибокої кризи в Криму.

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У Криму розгортають польові кухні через відсутність світла / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Криму зафіксовано проблеми зі світлом

Люди змушені їсти з польових кухонь

Україна б’є по об’єктах РФ для послаблення її армії

У тимчасово окупованому Криму через тривалі перебої з електропостачанням місцеві жителі змушені шукати альтернативні способи приготування їжі. У селищах і містах півострова почали організовувати польові кухні, де людям роздають гарячі обіди. Про це пише Reuters.

За даними Reuters, у багатьох містах і селах Криму протягом літа фіксують перебої зі світлом і паливом. У кримській Массандрі кухарі готують гарячі обіди просто неба у великих казанах для людей, які залишилися без можливості користуватися електроплитами.

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У кримській Массандрі кухарі просто неба готують їжу у великих казанах для мешканців, які залишилися без можливості користуватися електроплитами.

За словами голови адміністрації Массандри Оксани Мадюд, працівники щодня годують близько 200 людей.

"Ми готуємо гарячу їжу для людей, оскільки за нинішніх обставин не всі мають можливість приготувати гарячу їжу на електроплитах", - розповіла вона.

Українські удари по російській інфраструктурі є відповіддю на атаки РФ по українських містах та спрямовані на зниження можливостей Росії вести війну. Під удари потрапляють об’єкти, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу РФ, зокрема енергетична інфраструктура.

Выйськовы аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

Місцеві жителі розповідають, що через відсутність електроенергії змушені самостійно шукати способи приготувати їжу. Одна з мешканок Массандри Марина розповіла, що через біль у нозі їй складно спускатися з квартири на 10-му поверсі, однак відключення світла змусили її шукати газову плиту та балони.

Інша літня мешканка Олександра прийшла за гарячою їжею після того, як понад тиждень прожила без електрики. За її словами, світло у будинку з’явилося лише на короткий час, але вона не була впевнена, що електропостачання збережеться після її повернення додому.

Які цілі для ударів існують в Криму - пояснення експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду розповів, що українські удари по об’єктах на великій відстані можуть створити серйозні проблеми для російської армії, зокрема з постачанням пального на фронт. За його словами, якщо Україна продовжить завдавати ударів по логістичних маршрутах РФ.

"Якщо Україна й надалі так само щільно контролюватиме логістику ворога на фронті, то у російських військ виникне інша проблема: паливо-то буде, але не буде можливості його доправити на фронт", - зазначив Загородній.

За його словами, у Криму навіть дозволили завозити по 200 літрів бензину, однак транспортування пального у непристосованих ємностях створює додаткові ризики. Окремо він звернув увагу на ситуацію в окупованому Криму, який є одним із пріоритетних напрямків для українських ударів.

"Крим - у цьому випадку пріоритет. Там знищується енергетична інфраструктура, системи ППО, інфраструктура, що забезпечує утримання угруповання російських військ", - заявив експерт.

Удари по об'єктах ворога в Криму - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, внаслідок атаки БПЛ в Ялті та Алушті зафіксували масштабні відключення. Світло в Ялті зникло близько 03:30, а на підстанції в районі пагорба Дарсан зафіксували значну заграву і пожежу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання Криму поки не обговорюється на переговорах щодо миру. За його словами, для українців питання Криму є принциповим, але найвищою цінністю він назвав життя людей.

Служба безпеки України повідомила про проведення операції з ураження військових і промислових об'єктів у Криму та Росії. За інформацією відомства уражено два ангари у Євпаторії та інші інфраструктурні цілі.

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