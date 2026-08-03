"На тлі нескінченних спекуляцій": Аріана Гранде візьме паузу у кар'єрі

Артистка має намір завершити тур у хорошому фізичному та емоційному стані, після чого дозволить собі заслужений відпочинок.

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Аріана Гранде зробить перерву у кар’єрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/arianagrande

Коротко:

Заключний концерт туру Eternal Sunshine відбудеться 1 вересня 2026 року

Рішення артистки пов’язане з обговореннями її зовнішності

Американська співачка Аріана Гранде вирішила тимчасово призупинити публічну діяльність після закінчення гастрольного туру Eternal Sunshine. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на представника виконавиці.

За словами джерела, артистка має намір завершити тур у хорошому фізичному та емоційному стані, після чого дозволить собі заслужений відпочинок.

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"Вона хоче закінчити тур здоровою та щасливою, а потім зробить паузу на тлі нескінченних спекуляцій, які тривають уже тривалий час", - зазначив представник співачки.

Як уточнюється, рішення пов’язане з тривалими дискусіями щодо зовнішності Гранде, а також звинуваченнями в тому, що вона нібито пропагує анорексію.

Заключний концерт туру Eternal Sunshine відбудеться 1 вересня 2026 року в Лондоні. Після цього співачка зосередиться на відпочинку, однак повністю залишати професію не планує. Уже в 2027 році вона має взяти участь у постановці мюзиклу Sunday in the Park with George.

Останніми місяцями шанувальники неодноразово висловлювали занепокоєння через помітну втрату ваги артистки. Чергова хвиля обговорень виникла після публікації відео з концерту. Незабаром після розміщення ролика співачка обмежила можливість залишати коментарі під своїми публікаціями, тому користувачі могли бачити лише вже опубліковані позитивні відгуки.

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Про особу: Аріана Гранде Аріана Гранде - американська співачка, акторка та одна з найвпливовіших поп-ікон сучасності. Вона відома своїм потужним вокалом із діапазоном у чотири октави, свистячим регістром та численними музичними хітами. Народилася 26 червня 1993 року в США. Гранде здобула широку популярність у підлітковому віці, зігравши роль Кет Валентайн у популярних серіалах телеканалу Nickelodeon "Вікторія-переможниця" та "Сем і Кет". Випустила цілу низку успішних альбомів (зокрема Yours Truly, Thank U, Next, Eternal Sunshine та експериментальний лонгплей Petal, що вийшов влітку 2026 року). Стала першою виконавицею, чиї треки одночасно посідали перші три сходинки хіт-параду Billboard Hot 100. Зіграла роль Глінди у великобюджетній екранізації знаменитого бродвейського мюзиклу "Зла" (Wicked). У серпні 2026 року завершує свій масштабний тур Eternal Sunshine Tour, після чого планує взяти тривалу перерву в кар’єрі та відійти від пильної уваги преси, щоб подбати про своє здоров’я.

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