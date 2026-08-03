'Єдине, що нас врятуває': Буданов зробив обнадійливу заяву про наступну зиму

Глава Офісу президента пояснив, чому єдність суспільства критична для проходження зими і чому пауза в перемовинах не означає їх завершення.

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Буданов назвав єдність головною умовою виживання взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Буданов назвав єдність головною умовою виживання взимку

Перемовини з Росією не припинялись, лише призупинились

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що для проходження наступної зими Україні потрібна суспільна єдність, а мирні перемовини з Росією, попри паузу в активній фазі, не припинялися. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час розмови з журналістами, передає 24 канал.

Питання про те, як наблизити Росію до мирного процесу, за словами Буданова, впирається не лише в переговорну тактику, а й у внутрішню стійкість самої країни. Він визнає: попереду складний опалювальний сезон, який доведеться пережити за будь-яких обставин.

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"Проблема в тому, з чим ми вийдемо з цього всього. На жаль, як казав попередній доповідач, пан Денис Шмигаль (міністр енергетики, - ред.), треба готуватись до зими. Це теж правда. Але гарна частина в цьому - я процитую його слова, що він сказав: "Я сподіваюся, що ця зима буде останньою в нашій війні". От я так само на це сподіваюся. Але ми маємо її пройти гідно і з єдністю. Це єдине, що може нас врятувати. Бо в усіх інших випадках можуть бути проблеми", - заявив Буданов.

За словами глави ОП, будь-який натяк на розкол у суспільстві Росія сприймає як шанс змінити тон перемовин на свою користь.

"Росія дуже на це сподівається, і ми не маємо дати їй козирі повернути. Коли Росія бачить, що в нас єдність, вона завжди зовсім інакше починає розмовляти. Я відчув це особисто на всіх перемовинах: коли є сила та єдність, розмова нормальна. Коли починаються незрозумілі процеси, що можуть розділити суспільство, розмовляти взагалі не можна", - зазначив він.

Мирні перемовини не припинялись

Спілкуючись із журналістами, Буданов прокоментував заяву держсекретаря США Марко Рубіо про можливе відновлення переговорів між Києвом і Москвою. За словами очільника ОП, йдеться про спроби активізувати дипломатичний процес, який насправді ніколи повністю не зупинявся.

За словами керівника ОП, найближчими тижнями Вашингтон намагатиметься з'ясувати, чи існують реальні передумови для відновлення перемовин.

"За наступні тижні вони намагатимуться дізнатися, чи можливе продовження мирних переговорів, чи реалістично зараз активізовувати ці процеси. Ми всі цього хочемо, отже, треба цього досягти", - сказав Буданов.

Попри це, Буданов наголосив, що формального розриву перемовного процесу між Києвом і Москвою не було.

"Мирні перемовини ніколи не припинялися. Просто активна фаза зараз на стопі", - пояснив глава Офісу президента України.

Буданов / Інфографіка: Главред

Чого чекати українцям взимку - коментар військового

Капітан Збройних сил України Андрій Оністрат в інтерв'ю YouTube-каналу LIGA Бізнес висловив думку, що цієї зими Україна може зіткнутися з масштабними проблемами в енергосистемі, тому громадянам уже зараз варто готуватися до непростого опалювального сезону.

На його переконання, з огляду на нинішню ситуацію із системами Patriot існує висока ймовірність тривалих перебоїв з електропостачанням і опаленням. Оністрат вважає такий розвиток подій одним із найбільш реалістичних сценаріїв.

Військовий радить не відкладати підготовку до холодів і вже зараз подбати про генератори, акумулятори та інші засоби для автономного забезпечення електроенергією. Він застерігає, що ближче до зими попит на таке обладнання може суттєво зрости, що призведе до його дефіциту.

"Коли ви до цієї ситуації повернетеся в грудні, там буде черга до травня", - припустив він.

Також Оністрат зазначив, що у разі масштабних відключень вони торкнуться як Києва, так і Київської області, а різниця між ними буде мінімальною. Водночас, на його думку, життя за межами великих міст може бути спокійнішим через меншу інтенсивність повітряних атак і прольотів російських засобів ураження.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Кремля Володимир Путін виступив у Державній думі і заявив, що Росія продовжить домагатися цілей і що західні санкції нібито не досягли результату. Путін також говорив про "вирішальний етап" у житті Росії і про пріоритети бюджету на найближчі три роки, зокрема посилення оборони та підтримку соціальних зобов'язань.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання повернення Криму наразі не входить до порядку денного переговорів щодо миру. Зеленський також зазначив, що найвищою цінністю для країни є життя людей.

Президент України Володимир Зеленський звернувся по допомогу до США через дефіцит ракет для систем ППО Patriot. Він зазначив, що йому потрібні 300 ракет-перехоплювачів і що запаси ракет для Patriot в України майже вичерпані. Росія вже застосовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожної масованої атаки, а щомісяця таких обстрілів буває від трьох до п'яти.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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