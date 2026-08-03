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"Я нікуди не їду": Анатолій Анатоліч зізнався, чому не пішов на фронт

Віталій Кірсанов
3 серпня 2026, 20:55
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Анатолій Анатоліч вважає важливим приносити максимальну користь країні саме в тій сфері, де людина може бути найбільш ефективною.
Анатолій Анатоліч зізнався, чому не пішов на фронт
Анатолій Анатоліч зізнався, чому не пішов на фронт / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Коротко:

  • Анатолій Анатоліч перебуває на військовому обліку
  • Телеведучий свідомо залишився жити в Україні

Український телеведучий Анатолій Анатоліч прокоментував звинувачення, які періодично отримує в соцмережах через те, що не проходить службу в лавах ЗСУ. Також шоумен розповів, яким, на його думку, має бути завершення війни.

В інтерв'ю "Насправді Show" ведучий заявив, що перебуває на військовому обліку, вже пройшов військово-лікарську комісію і не ухиляється від можливої мобілізації. При цьому він зазначив, що вважає важливим приносити максимальну користь країні саме в тій сфері, де людина може бути найбільш ефективною.

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Крім того, Анатоліч поділився власним поглядом на майбутню перемогу України, розповівши, яким уявляє собі закінчення війни і що, на його думку, має стати її головним результатом.

"Я вважаю, що перемога буде справедливою, але вона, безперечно, буде нелегкою для нас. І багатьом вона не сподобається. Я це чудово розумію. Моя мрія - щоб Маріуполь був звільнений від окупації, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, наш Крим. Але головне - це припинення вогню, припинення щоденних обстрілів України. Все це стане складовими нашої перемоги", - зазначив він.

Окремо телеведучий відреагував на критику щодо своєї відсутності на фронті. За словами Анатоліча, він виконав усі вимоги щодо військового обліку, а також свідомо залишився жити в Україні, хоча як батько багатодітної сім’ї мав можливість перебувати за кордоном.

"Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи в мене в порядку, я нікуди не виїжджаю. Хоча я, як батько багатодітної сім’ї, міг би жити за кордоном, але мій вибір - бути тут, бути зі своєю родиною", - пояснив шоумен.

Крім того, ведучий додав, що керується принципом: "або ти для армії, або ти в армії". Він запевнив, що готовий мобілізуватися, якщо саме так зможе принести найбільшу користь державі. Поки що, за словами Анатоліча, він допомагає українським захисникам через волонтерську діяльність та підтримку військових підрозділів.

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Про особу: Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв’юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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