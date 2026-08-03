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Долар і євро різко полетіли вгору: курс валют на 4 серпня

Інна Ковенько
3 серпня 2026, 15:58
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НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 4 серпня.
Курс валют на 4 серпня
Курс валют на 4 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Скільки коштуватиме євро 4 серпня
  • На скільки подешевшав курс долара
  • Яким буде курс злотого 4 серпня

На вівторок, 4 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар і євро стрімко полетіли угору. Курс злотого відносно гривні також показав ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 4 серпня

На вівторок офіційний курс долара США полетів угору. НБУ посилив абив курс американської валюти на 15 копійок - до 44,78 гривні за долар.

відео дня

Курс євро на 4 серпня

Курс євро також різко пішов угору. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, що на 37 копійок більше, ніж попереднього дня.

Курс злотого на 4 серпня

Злотий також зміцнів. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 4 серпня порівняно з 3 серпня на 12 копійок - до 12,00 гривні.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют на початку серпня - думка експерта

Курс долара та євро на початку серпня, найімовірніше, залишиться близьким до рівнів, які спостерігалися у липні, якщо ситуація на світовому ринку пального не погіршиться. Такий прогноз у коментарі УНІАН озвучив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За словами банкіра, головним фактором для валютного ринку у серпні стане вартість нафтопродуктів, адже Україна залежить від їх імпорту. Подорожчання пального може збільшити попит імпортерів на іноземну валюту.

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від ситуації на Близькому Сході, безпеки транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та того, наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зазначив експерт.

Лєсовий прогнозує, що з 27 липня до 2 серпня курс долара перебуватиме в межах 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку. Водночас курс євро очікується на рівні 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

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Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий вважає, що серйозного тиску на гривню в серпні не буде. За базовим сценарієм, на думку банкіра, протягом серпня курс долара триматиметься в межах 44,5–45,5 гривень, а курс євро – 51–52,5 гривні.

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банк України оновив офіційні курси валют на 31 липня. Долар різко полетів униз, а євро значно підсилив свої позиції. Злотий теж показує ріст відносно української валюти.

Нагадаємо, фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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