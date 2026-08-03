Українці за кордоном отримали нове обмеження - кого зачепить

Уряд ухвалив постанову №981 - як змінилися правила військового обліку за кордоном.

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Військовий облік за кордоном по-новому: що передбачає постанова Кабміну №981 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Уряд посилив контроль за військовозобов'язаними за кордоном

ДПС передасть Міноборони дані мільйонів українців

Реєстр зможе автоматично формувати протоколи про порушення

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №981, яка змінює правила військового обліку для українців за кордоном і запроваджує автоматизовану перевірку військово-облікових документів у консульських установах. Документ також розширює повноваження реєстру "Оберіг", дозволяючи йому формувати матеріали про адміністративні правопорушення без ручної участі співробітників ТЦК та СП.

Які нові вимоги запровадила постанова №981 для консульських послуг

"Українські чоловіки за кордоном зможуть отримувати консульські послуги лише після перевірки дійсності військово-облікових документів. Якщо документ не відповідатиме встановленим вимогам, співробітник консульства може відмовити у вчиненні консульської дії", - повідомляє "Голос України".

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У "Судово-юридичній газеті" деталізували цю процедуру й пояснили, через яку систему проходитиме перевірка. За їхніми даними, документ подаватиметься в електронному вигляді, а консул звірятиме його чинність у режимі реального часу.

"Чоловіки віком від 18 до 60 років, які звертаються за вчиненням консульських дій, повинні подати військово-обліковий документ в електронній формі, крім випадків, прямо передбачених законодавством. Консул перевіряє чинність військово-облікового документа через інформаційну систему "е-Консул", яка взаємодіє з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів у режимі реального часу", - йдеться у матеріалі видання.

Як реєстр "Оберіг" тепер формуватиме протоколи про порушення

Крім консульської процедури, постанова змінює саму суть реєстру "Оберіг", перетворюючи його з простої бази даних на інструмент, що впливає на адміністративне провадження. Раніше документи для притягнення до відповідальності готували вручну працівники ТЦК та СП, а тепер цю функцію передають автоматизованій системі.

"Реєстр тепер використовується для формування матеріалів про адміністративні правопорушення, які належать до компетенції ТЦК та СП. Якщо раніше підготовка документів значною мірою здійснювалася працівниками вручну, то тепер Реєстр може автоматично формувати відповідні матеріали на підставі наявних у ньому відомостей", - пояснюють юристи.

Водночас наголошується, що автоматизація не скасовує встановлену законом процедуру притягнення до відповідальності. За їхніми словами, застарілі чи недостовірні дані в реєстрі здатні створити ризик для громадян, чия інформація не відповідає фактичним обставинам.

"Законодавство передбачає притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 210 та 210-1 КУпАП шляхом складання протоколу або винесення постанови уповноваженою посадовою особою ТЦК та СП. Лише після прийняття такого процесуального рішення відповідні відомості можуть бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів", - попереджають аналітики.

Навіщо ДПС передаватиме Міноборони дані мільйонів громадян

Окремим елементом постанови стала синхронізація реєстру "Оберіг" з базами інших держорганів, і саме тут закладено масштаб оновлення даних. "Голос України" повідомило, що Державна податкова служба передаватиме Міністерству оборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо громадян від 18 до 60 років.

"Державна податкова служба передаватиме Міністерству оборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо громадян України віком від 18 до 60 років для актуалізації даних реєстру", - йдеться у повідомленні.

Передача відомостей матиме одноразовий, але вичерпний характер і стосуватиметься практично всіх дорослих чоловіків країни.

"Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має здійснити разову передачу Міністерству оборони відомостей про громадян України віком від 18 до 60 років, що містяться у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Отримані дані використовуватимуться для актуалізації відомостей Реєстру та формування записів щодо осіб, інформація про яких у ньому відсутня", - вказують правники.

Як діятиме автоматичне взяття на військовий облік за кордоном

Синхронізація державних баз даних створює можливість для ще одного нововведення - постановки громадян на військовий облік без їхньої особистої присутності. Якщо під час звернення до консульської установи виявиться, що інформація про людину відсутня в Єдиному державному реєстрі призовників, процедура запускатиметься автоматично.

У такому випадку громадянина зможуть дистанційно внести до військового обліку та сформувати для нього військово-обліковий документ без проходження військово-лікарської комісії.

Медичний огляд не є частиною цього механізму, а визначення придатності до військової служби здійснюється окремо.

"Питання визначення придатності до військової служби вирішується в порядку, встановленому законодавством, і не є складовою цієї процедури", - зазначають юристи.

Чому юристи попереджають про ризики цифрового обліку

Юристи зазначають, що об'єднання реєстру з інформаційними базами Державної податкової служби та Державної міграційної служби фактично усуває прогалини у військовому обліку, однак водночас робить будь-які технічні помилки значно більш критичними.

Фахівці наголошують, що зі збільшенням кількості адміністративних послуг в електронному форматі особливого значення набуває стабільна робота систем "Трембіта", "е-Консул" і Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Будь-які технічні збої або неточності в даних можуть безпосередньо позначитися на реалізації прав громадян, зокрема під час отримання консульських послуг за кордоном.

Також правники звертають увагу, що впровадження нової цифрової моделі обліку може призвести до збільшення кількості судових спорів. На їхню думку, успішність цієї системи визначатиметься не лише рівнем технологічного розвитку, а й належним забезпеченням правових гарантій для громадян.

"Постанова 981 стане серйозним випробуванням як для державних органів, так і для правничої спільноти. Автоматизація військового обліку неминуче збільшить кількість спорів щодо достовірності відомостей Реєстру, законності автоматично сформованих матеріалів про адміністративні правопорушення та рішень, прийнятих на підставі цифрових даних", - резюмують у статті.

Ситуація з біженцями в країнах ЄС / Інфографіка Главред

Чи зможе Михайло Драпатий реально реформувати мобілізацію

Членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик в коментарі Телеграфу заявляла, що нинішній головнокомандувач Михайло Драпатий ще на посаді командувача Сухопутних військ розробив власні пропозиції щодо реформування системи мобілізації. За її словами, ці напрацювання були представлені на найвищому державному рівні, однак втілити їх тоді не вдалося. Після кадрових змін процес реформи фактично призупинився, а нове керівництво Сухопутних військ не продовжило цю роботу.

Яцик зазначає, що підходи Драпатого багато в чому збігалися з ідеями, які раніше озвучував Михайло Федоров. Вона нагадала, що під час одного із засідань тимчасової слідчої комісії, присвяченого проблемам мобілізації, Драпатий повідомляв про презентацію власної концепції реформи на засіданні Ставки. Невдовзі після цього його перевели на посаду командувача Об'єднаних сил, через що запропоновані зміни так і не були реалізовані.

Крім того, депутатка стверджує, що Драпатий приділяв значну увагу боротьбі з корупцією у сфері військового обліку. За її словами, під час роботи йому вдалося викрити окремі незаконні схеми, які дозволяли деяким громадянам уникати мобілізації. Саме тому Яцик припускає, що вже на посаді головнокомандувача він може повернутися до реалізації свого бачення реформи мобілізаційної системи.

"Тому Драпатий точно буде тепер втілювати своє бачення. Він тоді вже наламав багато корупційних схем з "Оберігом". Наприклад, були окремі реєстри людей, які щомісяця носили гроші, щоб їх не мобілізували", - наголосила Яцик.

Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Київський міський ТЦК роз'яснив новий алгоритм призову добровольців. У повідомленні пояснили, що процедура дозволяє оформлювати прийом до військових частин без звернення до ТЦК та СП. Йдеться про те, що громадянин обирає військову частину, проходить відбір і отримує направлення на військово-лікарську комісію.

Ексміністр оборони Михайло Федоров повідомив, що головною проблемою мобілізації є умови служби в армії. Він наголосив на необхідності змін як першочерговий крок реформи мобілізації. Федоров також відзначив впровадження нових контрактів, підвищення грошового забезпечення і можливе залучення іноземців до війська.

Військовий Юрій "Ахіллес" Федоренко зазначив, що для скорочення примусової мобілізації потрібні додаткові фінансові ресурси та соціальні гарантії.

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