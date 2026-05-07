Росіяни скидають на будинки FPV-дрони зі снарядами: 'Флеш' заявив про небезпеку

Українцям порадили обходити стороною незрозумілі знахідки.

Безпілотник "Гербера" скидає FPV-дрони / колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Коротко:

Росіяни знайшли нове застосування безпілотникам "Гербера"

Їх використовують для скидання FPV-дронів із зарядами

Країна-агресор Росія почала скидати на дахи багатоповерхівок FPV-дрони із зарядами. Для цього ворог використовує безпілотники "Гербера". Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов у дописі в Facebook.

Він розповів, що FPV-дрони із зарядами було знайдено на даху багатоповерхівки за більш ніж 30 кілометрів від кордону. Вчора їх також помітили на вулиці.

"Ці FPV із зарядами скидає безпілотник "Гербера". Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - наголосив "Флеш".

БпЛА "Гербера"

Росія вже використовує керовані дрони

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що Росія останнім часом активізувала атаки по Україні із застосуванням керованих безпілотників.

За його словами, такі дрони можуть тривалий час кружляти над населеними пунктами, створюючи постійну загрозу для цивільних.

"Загроза полягає в тому, що оператор бачить те, що бачить дрон. Вони (росіяни, - ред.) використовують ці дрони для ураження рухомих цілей", - підкреслив експерт.

Як повідомляв Главред, Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше заявляв, що застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера" дедалі більше переходить у формат керованих і мережевих систем, де ключову роль відіграють МЕШ-модеми та ретрансляція сигналу.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що раніше маршрути, швидкість та висота польоту ракет і "Шахедів" програмувалися заздалегідь - з урахуванням особливостей атаки та погодних умов. Тепер же ворог використовує нові канали управління.

Крім того, окупаційні війська РФ почали застосовувати керовані "Шахеди" для ураження українських мобільних вогневих груп під час їхньої роботи по повітряних цілях.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

