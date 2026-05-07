Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

Руслана Заклінська
7 травня 2026, 12:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Речниця МЗС РФ відкинула пропозицію перемир'я Володимира Зеленського.
В РФ пригрозили Україні 'масованим ракетним ударом' і назвали ціль
У Кремлі відкрито пообіцяли атакувати Київ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Захарової:

  • Київ може зазнати масованого ракетного удару
  • Трамп підтримав ініціативу РФ про перемир'я
  • Заяви Зеленського про перемир'я 5-6 травня нібито пов’язані з спробами перебити ініціативу РФ

Києву загрожує масований ракетний удар, якщо будуть спроби реалізувати "заяви" Зеленського на 9 травня. Заяви про перемир'я 5-6 травня нібито є піаром президента України. Таку заяву зробила речниця МЗС Марія Захарова, передає ТАСС.

За її словами, президент США Дональд Трамп нібито підтримав російську ініціативу щодо оголошення перемир’я на 8-9 травня. Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо припинення вогню.

відео дня

Водночас вона різко розкритикувала пропозицію Зеленського про перемир’я 5-6 травня, яку країна-агресорка нагло порушила. Захарова цинічно назвавла її "кривавим піаром".

На думку Захарової, пророзиція про перемир’я 5-6 травня нібито пов’язана з "спробами перебити ініціативу РФ" напередодні 9 травня та "важким становищем ЗСУ на фронті". У російському МЗС також стверджують, що Зеленський начебто не віддавав жодного наказу про припинення вогню 5-6 травня.

Окрему увагу Захарова приділила залякуванню України. Вона відкрито заявила, що "Київ може бути підданий масованому ракетному удару при спробі зірвати святкування Дня Перемоги". За словами спікерки російського МЗС, армія РФ готова до "рішучого припинення будь-яких провокацій".

Напередодні Захарова закликала іноземних дипломатів евакуюватись з Києва. Речниця МЗС пригрозила атаками по "центрах прийняття рішень" у разі ударів по Москві.

Коли можлива масована атака по Україні

Як писав Главред, Росія може готувати нову хвилю масованих ракетних ударів по Україні у період після 9 травня .Ворог, імовірно, планує застосувати ракети різних типів, ударні безпілотники, а також стратегічну авіацію - зокрема літаки Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 та МіГ-31К.

За даними моніторів, найбільша загроза прогнозується з 10 по 12 травня. Основною ціллю може стати Київ та Київська область.

В РФ пригрозили Україні 'масованим ракетним ударом' і назвали ціль
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Пропозиція про перемир'я - головне

Як повідомляв Главред, Росія 4 травня оголосила про так зване дводенне "перемир’я" у війні проти України на 8-9 травня, приурочене до Дня перемоги. У російському Міноборони заявили, що очікують дзеркальних кроків від України. Водночас у Москві прозвучали погрози щодо можливого "масованого ракетного удару" по Києву.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші з українського боку у ніч з 5 на 6 травня. Він наголосив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо узгодженого формату припинення вогню.

Перемир'я 5-6 травня Росія порушила. Окупанти атакували безпілотниками та ракетами міста України.

Згодом стало відомо, що у щонайменше 15 регіонах Росія повністю скасували військові паради до 9 травня. Йдеться про, зокрема, Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Ростовську, Ленінградську області, Краснодарський край та низку інших регіонів. Також скасування заходів зафіксоване в Чувашії. У тимчасово окупованому Криму парад і масові заходи також не проводитимуть.

Читайте також:

Про персону: Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні Марія Захарова війна Росії та України Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:21Війна
Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

12:16Синоптик
Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

Трійця у 2026 році припадає раніше, ніж зазвичай: коли її відзначаємо

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

Ціна на популярну крупу різко рвонула вгору: яка вже вартість і що буде далі

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

Кроти не переносять один запах і самі втечуть з ділянки: що слід закопати на грядках

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Росія готує найближчим часом масований обстріл: який регіон під загрозою

Останні новини

12:21

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:18

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

12:18

Димохід очиститься сам: що потрібно спалити в печі, щоб прибрати сажуВідео

12:16

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

12:04

Закуска, яку зметуть першою: фантастична страва з капусти

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
11:30

Росіяни скидають на будинки FPV-дрони зі снарядами: "Флеш" заявив про небезпеку

11:20

Дружина Ращука приголомшила правдою про зради актора під час вагітності — деталі

11:18

В Україні базовий продукт несподівано подешевшав: на скільки впали ціни

11:08

ТОП-посадовці, які після звільнення пішли на фронт: Дейнеко, Шеремета, депутати і не тільки актуально

Реклама
11:02

"Причина націоналізації Сенс Банку – загроза фінансовій стабільності та інтересам вкладників", - НБУ

11:00

Латвію атакували БПЛА з боку РФ: у школах зупинили навчання, є приліт

10:55

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадкиВідео

10:48

Путін готує небезпечну пастку на 9 травня: навіщо Кремль провокує атаку на Москву

10:35

РФ накопичила ракети і дрони: українців попередили про загрозу масованих атак

10:14

В якому віці краще віддати дитину до школи: неочікувана відповідь психолога

10:05

"Пишаюся": Грубич показав перші кадри сина-воїна з протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 травня: Скорпіонам - можливості, Рибам - конфлікт

09:34

Новий податок вдарить по гаманцях: що може змінитися для власників електрокарів

09:21

"Нас завалять": поплічник Путіна в прямому етері визнав, що Україна переграє РФ

09:19

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Реклама
09:08

Росія завдала удару по Сумщині: п’ятеро людей загинули, багато поранених

08:42

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 травня (оновлюється)

08:33

Бюджет РФ тріщить, у Кремлі паніка: в ISW розкрили наслідки українських ударів

08:20

Дрони атакували об'єкт Міноборони РФ під Москвою: з'явилися перші подробиці

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

Сонце розігріє Полтавщину до +28°С: синоптики попередили про зміну погоди

08:08

Путін просить в Трампа гарантії безпеки під час параду - ПортниковПогляд

07:35

Умеров терміново летить до США: що відомо про зустріч зі спецпосланцем Трампа

06:50

У Дніпрі після удару дронів загорівся житловий будинок: постраждала вагітна жінкаФото

05:55

"Причетна до політики": відома розкрила роль Повалій для Кремля

05:27

Життя чотирьох знаків зодіаку зміниться на краще - кого чекає успіх

04:41

Дивні й навіть моторошні традиції часів СРСР, які сьогодні здаються абсурдом

04:31

Що посадити поруч із перцем, щоб попелиця та кліщі зникли самі: перелік рослинВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці пісочного замку 31 с

03:41

Експерти закликали клеїти фольгу на стіну на 48 годин - в чому причинаВідео

03:15

Рекордний урожай томатів гарантовано: що обов'язково потрібно зробити у травні

02:30

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травніВідео

02:13

Новий ризик наступу РФ: Bloomberg розкрив деталі розмови Зеленського та Рютте

01:21

Без плям і розводів: як очистити екран телевізора без ризику для матриціВідео

00:05

Невдоволення в армії РФ зростає: полковник пояснив, що підточує режим Путіна

Реклама
06 травня, середа
23:18

Готується: Кейт Міддлтон поділилася радісною новиною

23:06

Водій заснув за кермом: олень Борис потрапив у нову ДТП, що зараз із твариноюВідео

22:45

Як виглядати на мільйон у звичайних джинсах: поради стиліста

22:43

Часник піде в ріст після стресу: городник розкрив схему "експрес-відновлення"Відео

22:32

В Росії закликали іноземних дипломатів евакуюватись з Києва та пригрозили Україні

21:49

В Росії почали масово скасовувати паради до Дня перемоги - що відомо

21:38

Росія атакує попри пропозицію тиші: Зеленський заявив про відповідь

21:26

Аномальна спека у травні: погода на Тернопільщині потішить теплом

20:58

Для частини українців скасували обмеження на виїзд за кордон - що відомо

20:39

Весняне тепло виходить на пік: що прогнозують синоптики для Дніпропетровщини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти