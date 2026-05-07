В РФ пригрозили Україні 'масованим ракетним ударом' і назвали ціль

Речниця МЗС РФ відкинула пропозицію перемир'я Володимира Зеленського.

У Кремлі відкрито пообіцяли атакувати Київ

Ключові тези Захарової:

Київ може зазнати масованого ракетного удару

Трамп підтримав ініціативу РФ про перемир'я

Заяви Зеленського про перемир'я 5-6 травня нібито пов’язані з спробами перебити ініціативу РФ

Києву загрожує масований ракетний удар, якщо будуть спроби реалізувати "заяви" Зеленського на 9 травня. Заяви про перемир'я 5-6 травня нібито є піаром президента України. Таку заяву зробила речниця МЗС Марія Захарова, передає ТАСС.

За її словами, президент США Дональд Трамп нібито підтримав російську ініціативу щодо оголошення перемир'я на 8-9 травня. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо припинення вогню.

Водночас вона різко розкритикувала пропозицію Зеленського про перемир’я 5-6 травня, яку країна-агресорка нагло порушила. Захарова цинічно назвавла її "кривавим піаром".

На думку Захарової, пророзиція про перемир’я 5-6 травня нібито пов’язана з "спробами перебити ініціативу РФ" напередодні 9 травня та "важким становищем ЗСУ на фронті". У російському МЗС також стверджують, що Зеленський начебто не віддавав жодного наказу про припинення вогню 5-6 травня.

Окрему увагу Захарова приділила залякуванню України. Вона відкрито заявила, що "Київ може бути підданий масованому ракетному удару при спробі зірвати святкування Дня Перемоги". За словами спікерки російського МЗС, армія РФ готова до "рішучого припинення будь-яких провокацій".

Напередодні Захарова закликала іноземних дипломатів евакуюватись з Києва. Речниця МЗС пригрозила атаками по "центрах прийняття рішень" у разі ударів по Москві.

Коли можлива масована атака по Україні

Як писав Главред, Росія може готувати нову хвилю масованих ракетних ударів по Україні у період після 9 травня .Ворог, імовірно, планує застосувати ракети різних типів, ударні безпілотники, а також стратегічну авіацію - зокрема літаки Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 та МіГ-31К.

За даними моніторів, найбільша загроза прогнозується з 10 по 12 травня. Основною ціллю може стати Київ та Київська область.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну

Пропозиція про перемир'я - головне

Як повідомляв Главред, Росія 4 травня оголосила про так зване дводенне "перемир’я" у війні проти України на 8-9 травня, приурочене до Дня перемоги. У російському Міноборони заявили, що очікують дзеркальних кроків від України. Водночас у Москві прозвучали погрози щодо можливого "масованого ракетного удару" по Києву.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму тиші з українського боку у ніч з 5 на 6 травня. Він наголосив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо узгодженого формату припинення вогню.

Перемир'я 5-6 травня Росія порушила. Окупанти атакували безпілотниками та ракетами міста України.

Згодом стало відомо, що у щонайменше 15 регіонах Росія повністю скасували військові паради до 9 травня. Йдеться про, зокрема, Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Ростовську, Ленінградську області, Краснодарський край та низку інших регіонів. Також скасування заходів зафіксоване в Чувашії. У тимчасово окупованому Криму парад і масові заходи також не проводитимуть.

Про персону: Марія Захарова Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ. Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

