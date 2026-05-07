Рекордний урожай томатів гарантовано: що обов'язково потрібно зробити у травні

Розповідаємо, що потрібно зробити в травні, аби помідори розвивалися без стресу й формували міцну основу для плодоношення.

Чим підживити томати в травні - як правильно поливати помідори

Ви дізнаєтесь:

Коли і як висаджувати томати у відкритий ґрунт

Чим підживити томати в травні

Коли встановлювати опори

У травні розсада томатів переходить від контрольованих умов теплиці чи кімнати до відкритого ґрунту. Від того, як ви підготуєте їх у цей період, залежить урожай улітку.

Главред розповість, що потрібно зробити в травні, щоб забезпечити томатам стабільний ріст.

Що потрібно зробити перед висадкою

Рекомендуємо провести загартовування. Розсада, вирощена в приміщенні, звикла до стабільних умов, тому різкий вихід на вулицю часто призводить до пошкодження листя та затримки росту, пише Zielony Ogrodek. Загартовування слід розпочати за 7-10 днів до висадки: спершу винести рослини на кілька годин у захищене місце, поступово збільшуючи час перебування та інтенсивність сонця. Це зробить розсаду стійкішою й допоможе швидше прижитися.

Правильна висадка томатів

Помідори потрібно садити глибше - навіть до перших листків. Стебло має здатність утворювати додаткове коріння, що забезпечить кращу стійкість і доступ до вологи та поживних речовин. Якщо посадити поверхнево, рослина буде менш витривалою до посухи, а врожайність знизиться. Ґрунт має бути родючим, добре дренованим і багатим на органіку.

Що люблять томати / Інфографіка: Главред

Коли висаджувати томати у відкритий ґрунт

Не варто поспішати. Томати - теплолюбні культури, і навіть короткочасне зниження температури може загальмувати їхній розвиток. Висадку потрібно робити лише тоді, коли нічні температури стабільно тримаються вище критичних значень. Найкраще обрати сонячну ділянку, захищену від вітру. Чим більше світла отримають рослини у травні, тим потужнішою буде листова система, яка згодом забезпечить енергію для плодів.

Як поливати помідори після висадки

Рекомендуємо поливати рідше, але рясно. Найбільша помилка – нерегулярний полив, який викликає стрес і порушує розвиток рослини. Воду потрібно спрямовувати безпосередньо в ґрунт, а не на листя. Такий підхід стимулює глибше укорінення й робить рослини стійкішими до літніх посух.

Чим підживити томати в травні

У травні томати активно нарощують зелену масу, але надлишок азоту може призвести до "жирування" - пишного листя без плодів. Тому варто використовувати збалансовані добрива, які підтримують одночасно ріст і закладання майбутнього цвітіння.

Коли встановлювати опори

У травні рослини швидко ростуть, тому потрібно встановити конструкції для підтримки стебел. Це запобігатиме їхньому викривленню та полегшить догляд. Для високорослих сортів рекомендуємо почати видаляти бічні пагони вже у травні. Це зменшить надлишок зеленої маси, покращить аерацію та сприятиме формуванню більших і рівномірних плодів.

Про ресурс: Zielony Ogrodek Zielony Ogrodek — це один із найбільших польських порталів про садівництво та городництво. Працює з 2009 року. Видавець — польська медіагрупа AVT-Korporacja Sp. z o.o.

вирощування овочів та фруктів;

декоративні рослини;

захист рослин;

ландшафтний дизайн;

календар садівника;

каталог рослин. На сайті зазначається, що матеріали готують садівники, ландшафтні архітектори та запрошені експерти.

